Marturii socante. Un tanar din Cecenia a povestit cosmarul prin care a trecut, din cauza orientarii sale sexuale: "Au prins organele mele genitale in cleste"- VIDEO

"Au prins organele mele genitale în cleşte. Au vrut să recunosc că sunt gay şi să le spun altora despre acest lucru. "

Tanarul cecen a povestit unui jurnalist american, despre cosmarul prin care ar fi trecut, doar pentru ca este homosexual.

"M-au tinut timp de 3 zile, m-au adus înapoi într-un sac, m-au aruncat în curte şi au spus: Iată-l pe fiul tău. Este gay."

Tanarul s-ar fi ales cu numeroase traume si rani la cap. Cand jurnalistul american a mers sa obtina o reactie de la liderul cecen, Ramzan Kadarov, s-a aratat vizibil deranjat atunci cand a fost intrebat daca sunt adevarate relatarile despre torturarea gay-ilor in Cecenia.

Ramzan KADYROV, PRESEDINTE CECENIA: "Iată pentru ce a venit. Ce întrebări adresează? Sunt prostii. Nu avem gay. Dacă există vreunul, poftim, luaţi-i în Canada ca să ne rămână sângele curat."

"-NU vă deranjează, ca şi garant al ordinii în această republică, să auziţi aceste istorii?"

Ramzan KADYROV, PRESEDINTE CECENIA: "-Sunt diavoli. Sunt oameni care se vând. Nu sunt oameni."

Totodata, Kadyrov a vorbit despre relatia intre Cecenia, Rusia, si SUA, spunand ca Statele Unite nu reprezeinta o amenintare pentru o tara cum este Federatia Rusa.

Ramzan KADYROV, PRESEDINTE CECENIA: "Ei ştiu că sunt unul dintre cei care sunt gata să-şi sacrifice viaţa pentru Rusia şi că am o armată bună, care poate proteja şi poate ataca. Vom vedea cui îi va reuşi?"

"Consideraţi Statele Unite un inamic al Rusiei?"

Ramzan KADYROV, PRESEDINTE CECENIA: "America nu este un stat atât de puternic, ca să-l considerăm un duşman al Rusiei. Chiar dacă ţara noastră va fi complet distrusă, rachetele noastre nucleare vor fi lansate automat. Şi vom întoarce lumea cu fundul în sus, o vom pune în patru labe."

Kadarov, care este un aliat-cheie al lui Vladimir Putin, a introdus reguli islamice in regiunea preponderent musulmana si a fost acuzat in repetate randuri de violarea drepturilor omului. Ar fi ordonat reprimarea homosexualilor la inceputul acestui an, cand politia cecena a strans peste 100 de barbati suspectati ca ar fi gay si a ucis trei dintre ei.