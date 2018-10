Marturii socante dupa accidentul de elicopter: Oameni in lacrimi si o minge uriasa de foc! Scene de groaza: Cum s-a petrecut totul

Comentatorul sportiv de la BBC, Ian Stringer, se afla la stadionul King Power sambata seara, unde a comentat partida Leicester - West Ham, incheiata 1-1.

La aproape o ora dupa incheierea partidei, elicopterul apartinand patronului de la Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, care s-ar fi aflat la bord, potrivit surselor apropiate familiei, s-a prabusit s ia luat foc la scurt timp dupa decolare.

"A decolat asa cum l-am vazut facand-o de sute de ori inainte. Aterizeaza si decoleaza asa cum face la fiecare meci. Am vazut oameni sin staff in lacrimi in aceasta seara. Zona de receptie era tacuta, oamenii se uitau in jurul lor si plangeau si nu stiau ce sa faca si se consolau unii pe altii", a descris jurnalistul atmosfera de la stadion.

"Este un club foarte unit, un grup de oameni unit. Oamenii il iubesc pe omul asta. Impreuna au adus cea mai frumoasa poveste pe acest stadion cand au ridicat trofeul din Premier League", a continuat jurnalistul.