Marturiile cutremuratoare facute oamenii care au reusit sa ramana in viata, in urma avalansei din Italia: "Am mancat zapada si gheata" - VIDEO

Au mancat zapada si gheata ca sa supravietuiasca. Sunt marturiile socante facute de oamenii care au reusit sa ramana in viata, in urma avalansei din Italia. Multi dintre cei care se aflau in hotelul din Apenini, ingropat in zapada, nu au fost gasiti inca. Salvatorii muncesc zi si noapte, in speranta de a mai gasi oameni vii.