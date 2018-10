Marturiile elevilor prezenti la masacrul din Crimeea. ”Erau trupuri peste tot” - FOTO

Ziua a început obişnuit, fără evenimente extreme, dar totul s-a transformat într-un coşmar, povestesc martorii.



Atacatorul, un tânăr de 18 ani, obsedat de criminalii în serie şi pasionat de arme.

“A fost o explozie şi apoi împuşcăturile. Am început să sărim pe ferestre. Erau trupuri pline de sânge peste tot”, povesteşte un elev, potrivit rt.com.

Vladislav Roslyakov, elev din 2015 la Colegiul Politehnic din Kerci, a ajuns la şcoală la prânz, a urcat la etajul 2 şi a început să tragă în toată lumea. A ucis 19 persoane şi a rănit alte zeci. Când a terminat muniţia a detonat o bombă facută acasă.

Vladislav Roslyakov, who killed 17 people at a Crimea college, used the nickname "Reich" online & was obsessed with serial killers, Russian media are reporting. Creepiest of all is the suggestion he (at right) emulated Columbine killer Eric Harris with a white t-shirt & shotgun pic.twitter.com/8mvrzCSmMe