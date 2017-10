Marturiile supravietuitorilor atacului din Las Vegas. ”Au fost oameni calcati in picioare”

Laura Robson este o tenismenă britanică care a fost martora evenimentelor.

Tânăra a scris un mesaj pe Instagram prin intermediul căreia a încercat să-şi liniştească fanii. „Sunt bine. Ne aflam exact acolo... prima dată se auzeau ca nişte artificii, după care toată lumea a început să alerge”, este mesajul tenismenei, notează DailyMail.

Persoanele, care au fost martorele momentului în care atacatorul Paddock a deschis focurile asupra celor veniţi să asiste la festival, descriu cu groază clipele prin care au trecut.

„Era evident cum ploaia de focuri se cobora asupra mulţimii”, a spus Jackie Hoffing, care locuieşte în Las Vegas. “A fost isterie. Au fost oameni călcaţi în picioare. Eram cu soţul meu. El a rămas cu mine. Am sărit peste pereţi, am urcat peste maşini, am alergat pentru a ne salva vieţile. N-am alergat niciodată atât de mult şi nu am fost atât de speriată toată viaţa mea.”

Chiar şi oamenii, care nu au fost la festival, au fost martori involunari. De pildă, Desiree Orice se afla în vacanţă atunci când a văzut oamenii răniţi, alergând disperaţi pe străzi. „Am ajutat pe cineva care sângera. Două fete se ascundeau în spatele unei maşini. Una dintre ele era împuşcată în picior, iar cealaltă în umăr. Împuşcăturile nu încetau aşa că am continuat să alergăm”, notează The Guardian.

„Am văzut mai mulţi oameni care care ţineu o fată în spatele unui camion. Cu siguranţă fata murise”, susţine un alt martor.

“Foarte mulţi oameni au fost loviţi. Ne-a luat destul de mult să îi scoatem de acolo. A trebuit să ne ascundem sub scena pentru un timp pentru a putea fi în siguranţă”, mărturiseşte un bărbat care a ajutat la salvarea victimelor.

“Am ajuns în cele din urmă la o ambulanţă ... un tip a murit în braţele mele”, susţine un alt martor.

“Eram acolo, ascuns în spatele unei mese mici, până când toată lumea a fugit, de abia atunci am ieşit afară şi am văzut foarte multe cadavre”, mărturiseşte un alt supravieţuitor.