Marturiile unei moldovence care a fost nevoita sa-si paraseasca locuinta din Florida si sa se refugieze intr-un alt oras din cauza celui mai puternic uragan care urmeaza sa loveasca statul american - VIDEO

Ana POPOVICI, MOLDOVEANCĂ STABILITĂ ÎN SUA: “A trebuit sa evacuez fortat, deoarece de ieri au oprit apa si energia electrica. Am lasat absolut tot in casa si ne-am dat seama de tot ce am nevoie, pasaportul. Am condus aproape toata noaptea si suntem acum in Georgia. Miami a ramas un oras fantoma.”

Ana este doar una dintre moldovenii care se afla in pericol. A fugit din calea furtunii impreuna cu mai multi conationali. Insa nici in Georgia, acolo unde se afla acum, spune ca nu este in siguranta.

Ana POPOVICI, MOLDOVEANCĂ STABILITĂ ÎN SUA: “Din cate inteleg trebuie sa plecam si de aici. Chiar si Georgia, Carolina si Tennesse sunt in alerta. Urmeaza sa vedem maine ce se intampla si sa ne luam cursul.”

Autoritatile din Florida, al treila stat ca marime din SUA, au emis ordin de evacuare pentru aproape 6 milioane de oameni. Insa, pe masura ce orele trec, este tot mai greu sa pleci din Florida.

Ana POPOVICI, MOLDOVEANCA STABILITA IN SUA: “Oamenii au inceput pregatirile de aproape o saptamana. Rafturile erau aproape goale, apa de negasit, ca si benzina. Toata saptamana a fost traficul infernal. Lumea e in panica totala. Intrebarea nu este daca va lovi sau nu Florida, ci cat de mare va fi impactul.”

Doar atunci cand pericolul va trece, oamenii se vor putea intoarce la casele lor. Insa multi ar putea gasi doar ruine, asa cum s-a intamplat in Caraibe sau Cuba, unde uraganul Irma a pus la pamant cladiri, a spulberat masini si a provocat inundatii de proportii.

A crescut si bilantul victimelor – sunt cel putin 22 de morti, insa raul nu se opreste aici, avertizeaza oficialii.

Donald TRUMP, PRESEDINTE SUA: ”Este o furtună cu un potenţial distructiv absolut istoric. Îi îndemn pe toţi care se află în calea furtunii să fie vigilenţi şi să asculte recomandările oficialilor guvernamentali.”

Irma este considerat cel mai puternic uragan format vreodata in Atlantic. Furtuna a lovit SUA, la doar cateva zile dupa ce mai multe state americane au fost afectate de uraganul Harvey, care a ucis aproape 40 de oameni.