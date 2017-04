Masacru comis de talibani intr-o baza militara din Afganistan. Atacatorii s-au deghizat in soldati si au folosit acte false

Autoritatile afgane au anuntat ca peste 50 de persoane si-au pierdut viata intr-un atac taliban asupra unei baze militare din apropierea localitatii Mazar-i-Sharif, situata langa granita dintre Afganistan si Uzbekistan, transmite DPA.

Un secretar al trupelor militare a precizat ca alte 76 de persoane au fost ranite in atac, dar numarul victimelor ar putea sa creasca in urmatoarele ore.

Militantii talibani au lansat o racheta asupra portii bazei militare, inainte de a patrunde in moscheea in care militarii afgani participau la rugaciunea de vineri. Potrivit primelor informatii, acestia erau imbracati in uniforme ale armatei afgane si aveau asupra lor documente false, precum si trei autovehicule militare.

Oficialii au anuntat ca atacul taliban s-a incheiat, iar aproximativ zece atacatori au fost capturati in viata, in vreme ce ceilalti si-au pierdut viata la baza din Mazar-i-Sharif.

”Pentru ca atacatorii erau imbracati in uniforme militare, acestia erau dificil de identificati, iar din acest motiv a durat atat de mult lupta”, a declarat Vetnaam Shinwari.

Exista date contradictorii cu privire la numarul persoanelor ucise in atac. In acest sens, un membru al consiliului provincial a precizat ca 66 de membri ai armatei afgane au fost ucisi, iar alti 73 au fost raniti in atacul de la baza Mazeri Sharif.

De asemenea, atacul taliban a durat peste patru ore.

”Au fost zece atacatori, doi s-au aruncat in aer si opt au fost ucisi de catre fortele de securitate afgane”, a declarat consilierul Zabihullah Kakar.

Un purtator de cuvant al talibanilor a sustinut ca peste 100 de soldati afgani au murit in atacul de la Mazeri Sharif.

Provincia Balkh este considerata drept una dintre cele mai sigure din Afganistan.