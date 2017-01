Masacru in Yemen, dupa primul raid cu drone al administratiei Trump. Opt femei si opt copii au murit

Cel putin 41 de presupusi membri ai Al-Qaida, intre care trei lideri de trib, opt femei si opt copii, au fost ucisi duminica intr-un raid atribuit SUA in centru Yemenului, potrivit unui nou bilant obtinut de AFP de la un oficial yemenit local.

In aceasta operatiune au fost implicate drone si elicoptere Apache la Yakla, in provincia Bayda (centrul Yemenului), a adaugat responsabilul citat, al carui bilant a fost confirmat AFP de surse tribale.

Drone si elicoptere Apache, echipate cu mitraliere grele, au vizat pozitii ale Al Qaida situate intr-o scoala, intr-o moschee si intr-un spital, a declarat acelasi oficial yemenit.

Cu putin timp inainte, surse tribale si locale indicasera ca raidul a vizat, de asemenea, resedintele a trei lideri tribali avand legatura cu Al Qaida.

Potrivit surselor, fratii Abdelraouf si Soltan al-Zahab, precum si Saif Alawai al-Jawfi, cunoscuti pentru legaturile lor cu reteaua jihadista Al Qaida, au fost ucisi in aceste raiduri.

Alti doi frati al-Zahab fusesera de asemenea eliminati in trecut in atacuri cu drone.

Statele Unite ale Americii, singurele din regiune care dispun de drone ce pot lovi tinte din Yemen, considera ramura Al Qaida din Peninsula Arabica (Aqpa) drept cea mai periculoasa retea extremista, noteaza agentia de presa mentionata.

Fortele guvernamentale yemenite, sustinute incepand din martie 2015 de o coalitie araba sub comanda saudita, se confrunta, pe de o parte, cu rebelii houthi, care controleaza o parte a teritoriului din nordul tari, inclusiv capitala Sanaa, iar, pe de alta parte, cu grupari jihadiste bine implantate in sud si sud-estul Yemenului.

Din martie 2015, peste 7.400 de persoane au fost ucise in Yemen, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Un coordonator umanitar al ONU, Jamie McGoldrick, a dat publicitatii un bilant mult mare al victimelor, citand o estimare de 10.000 de civili ucisi.

In afara de Al Qaida, gruparea Statul Islamic a revendicat o serie de atentate sangeroase de amploare in ultimii doi ani in Yemen.