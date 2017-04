Masacru intr-o biserica copta din Egipt, in timpul slujbei de Florii. Cel putin 20 de credinciosi au murit

Cel putin 21 persoane au fost ucise duminica intr-o explozie langa o biserica din satul Tanta, la nord de Cairo, potrivit presei egiptene de stat, relateaza AFP si BBC News.

Explozia a ranit de asemenea aproximativ 50 de persoane, potrivit acelorasi surse, in momentul in care comunitatea crestina se pregateste sa sarbatoreasca Saptamana Sfanta care incepe duminica cu Floriile.

Exploza a vizat Biserica copta Sf. Gheorghe din Tanta, scrie BBC. Pe 29 martie, politia egipteana ar fi dezamorsat o bomba din lacasul decult.

Explozie la un bloc din Sankt Petersburg, in aceeasi zona in care politistii au dezamorsat prima bomba. Fatada s-a prabusit

#BREAKING: 1st images of the scene inside the church and moment of the explosion in #Tarta pic.twitter.com/fEaLlovuV3

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) 9 aprilie 2017

Posturi egiptene de televiziune au anuntat ca cel putin 50 de persoane au fost ranite in acest atac de Florii.

Attentat contre une église copte en Égypte, à Tanta. Au moins 21 morts et une cinquantaine de blessés... pic.twitter.com/BjqPTFgFWv

— Salem (@Ibn_Sayyid) 9 aprilie 2017

Cauza exploziei era necunoscuta imediat, insa minoritatea crestina din Egipt a fost vizata adesea, in ultimii ani, de militanti islamisti.

In decembrie, 25 de persoane au fost ucise intr-o explozie la o catedrala copta din Cairo in timpul unei slujbe.