Masacru intr-o inchisoare din Brazilia. Cel putin 60 de oameni au fost ucisi, in urma unei ciocniri intre 2 bande - VIDEO

Fiind disperati, oamenii au dat buzna peste politisti, pentru a-si vedea rudele inchise in penetenciar. Cei care au reusit sa intre in cladire au povestit jurnalistilor despre imaginile de groaza din inchisoare.

Mai multi detinuti ar fi fost decapitati, iar altii executati, fiind atarnati de zidurile cladirii. Pentru a opri rudele, oamenii legii nu au permis nimanui sa se apropie de penitenciar, nici macar juranlistilor.

Masacrul s-ar fi produs in urma unei ciocniri dintre 2 bande. 12 gardieni au fost luati ostatici, iar timp de 17 ore nimeni nu a putut iesi din cladire. Acesta este cel mai grav incident de acest fel din Brazilia. In inchisoare erau tinuti peste 2 mii de oameni, in conditiile in care avea o capacitate de 500 de persoane.