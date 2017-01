"Masacrul american se opreste aici si acum" Analiza discursului rostit de Donald Trump. "Este o declaratie de razboi politic" - VIDEO

"De acum inainte, America va fi pe primul loc. A venit momentul actiunii", a punctat Trump, in discursul de investire. Asa cum s-a remarcat si in campania electorala, liderul de la Casa Alba a avut un discurs plin de promisiuni si, in acelasi timp, amenintator. In prima sa cuvantare in calitate de presedinte al Statelor Unite, a criticat dur administratia Obama si le-a promis americanilor ca "acest carnagiu se va incheia aici, acum".

Discursul lui Trump a durat 16 minute, prea putin fata de ale predecesorilor sai, spun criticii, au lipsit persoanele de culoare din tribuna sa, iar numarul americanilor care au asistat in ploaie la ceremonia de investitura, in fata Capitoliului, a fost semnificativ mai mic decat in trecut. In timp ce Donald Trump le promitea cetatenilor o "America mareata din nou", in spatele sau, invitatii nu pareau sa ii ofere prea multa atentie.

Criticile presei nu au intarziat sa apara. "Discursul este o declaratie de razboi politic" comenteaza publicatia The Guardian.

Discursul de investire rostit de Donald Trump a avut cinci teme majore, scrie The Guardian, care le prezinta si le comenteaza pe scurt, relateaza news.ro.

RENASTEREA

Fostul presedinte american Barack Obama si-a inclinat capul, trist, cand succesorul sau a cerut ca “masacrul american” sa se opreasca, afirmand ca bandele de droguri distrug tara, presarata cu “pietrele de mormant” ale fabricilor distruse.

Trump, care a pictat aceeasi imagine sumbra in campania electorala, pentru a fi ales, a folosit-o de aceasta data pentru a justifica actiunile radicale pe care intentioneaza sa le ia. El a vorbit de un “efort national mare” si de “greutatile” pe care le va avea de infruntat pentru a reconstrui tara distrusa.

PROTECTIONISM

Trump a sugerat ca Statele Unite nu vor mai oferi “subventii” pentru armatele altor tari. “Din aceasta zi, o noua viziune va guverna tara noastra, din aceasta zi, va fi numai America pe primul plan!”, a subliniat el in aplauzele multimii.

“Toate deciziile, privind taxele, privind imigratia, privind afacerile externe, va fi luata pentru a fi in beneficiul muncitorilor americani, pentru a fi in beneficiul familiilor americane. Trebuie sa ne aparam granitele de distrugerile altor tari care ne fabrica lucrurile, care ne fura companiile si care ne distrug locurile de munca”, a mai spus el. Potrivit CNN, aceasta afirmat va ingrijora, probabil, statele membre NATO.

“America pe primul plan” a fost si sloganul izolationistilor americani din 1940, aminteste The Guardian.

AUTORITARISM

Trump a transmis mesajul ca armata si politia il sustin si a reiterat promisiunea facuta la Conventia Republicana din vara, ca „vom face America sigura din nou”.

In ceea ce priveste amenintarea islamista, el a insistat ca aceasta nu va fi doar infruntata, ci “eradicata de pe fata Pamantului”.

El a pledat pentru o tara unita, unde “cu totii sangeram acelasi sange rosu al patriotilor”.

TRADARE

Desi la finalul campaniei electorale a promis ca va vindeca diviziunile care au macinat tara in anul de dinainte de alegeri, in primul sau discurs ca presedinte, Trump a criticat dur politicienii care s-au imbogatit pe spatele “poporului”.

“Timp de prea mult timp, un grup mic din capitala tarii a cules roadele guvernarii, in timp ce poporul a platit pretul. Washingtonul a inflorit, dar poporul nu s-a bucurat de o parte a bogatiei. Politicienii au prosperat, dar locurile de munca au fost desfiintate, iar fabricile au fost inchise. Sistemul s-a protejat pe el, dar nu pe cetatenii tarii noastre. Victoriile lor nu au fost victoriile voastre, triumfurile lor nu au fost triumfurile voastre si in timp ce ei au sarbatorit in capitala tarii noastre, familiile sarace de pe tot teritoriul nostru nu au avut motive sa sarbatoreasca”, a prezentat el situatia de pana acum din tara.

“Timpul pentru vorbe goale s-a incheiat, acum a venit momentul actiunii”, a spus el, fara a prezenta vreo politica clara.

RELIGIE

Discursul lui Trump a continut mai multe aluzii religioase decat cel al oricarui presedinte din ultimele decenii, potrivit The Guardian.

El le-a dat asigurari americanilor ca “vor fi aparati de Dumnezeu” si ca toti oamenii primesc suflarea vietii de la acelasi Creator atotputernic”.

Inainte de a candida la presedintie, Trump a vorbit rareori despre credinta sa, aminteste cotidianul britanic.

O fraza din discursul de investire al lui Trump comparata cu discursul lui Bane din The Dark Knight Rises

O propozitie din discursul de investire de vineri al lui Donald Trump a semanat remarcabil de bine cu o replica rostita de Bane, personajul negativ din "The Dark Knight Rises", din 2012, cel de-al treilea film din trilogia Batman regizata de Christopher Nolan, a relatat Business Insider, citat de Agerpres.

"Astazi, nu doar transferam puterea de la o administratie la alta, de la un partid la altul, ci transferam puterea de la Washington, DC si v-o dam inapoi voua, poporului", le-a transmis Trump americanilor in discursul sau de investitura. Nu-i chiar la fel, dar suficient de asemanator cu ceea ce Bane, interpretat de Tom Hardy, spune despre Gotham cand ia orasul sub asediu si ii inlatura pe politisti si pe oficialitati. "Luam Gotham-ul inapoi de la corupti! De la bogati! De la opresori care generatii la rand v-au anihilat cu mituri despre oportunitati, si vi-l dam inapoi voua, poporului", a spus Bane.

Evident, Trump nu a avut nicio intentie sa-l citeze pe Bane, dar "v-o dam inapoi voua, poporului" este o replica ce va ramane in amintirea oamenilor si dupa ceremonia de investire, comenteaza sursa citata.

Discursul integral al lui Donald Trump la ceremonia de investire: “Multumesc, domnule presedinte al Curtii Supreme Carter, domnule presedinte Carter, domnule presedinte Clinton, domnule presedinte Bush, domnule presedinte Obama, compatrioti americani si oameni din lume, va multumesc! Noi, cetatenii americani, ne-am unit intr-un efort national maret de a ne reconstrui tara si a reda promisiunea sa intregului nostru popor. Impreuna, vom stabili directia Americii si a lumii pentru multi, multi ani ce vor veni. Vom infrunta provocari, ne vom confrunta cu greutati, dar vom duce treaba la bun sfarsit.

La fiecare patru ani ne strangem pe aceste trepte pentru a efectua transferul ordonat si pasnic al puterii. Si ii suntem recunoscatori presedintelui Obama si Primei Doamne Michelle Obama, pentru ajutorul lor amabil pe parcursul acestei tranzitii. Au fost minunati. Multumesc.

Ceremonia de astazi are o semnificatie aparte, pentru ca astazi nu transferam puterea numai de la o administratie la alta sau de la un partid la altul, ci transferam puterea de la Washington DC si v-o dam inapoi voua, poporului. Timp de prea mult timp, un grup mic din capitala tarii a cules roadele guvernarii, in timp ce poporul a platit pretul. Washingtonul a inflorit, dar poporul nu s-a bucurat de o parte a bogatiei. Politicienii au prosperat, dar locurile de munca au fost desfiintate, iar fabricile au fost inchise. Sistemul s-a protejat pe el, dar nu pe cetatenii tarii noastre. Victoriile lor nu au fost victoriile voastre, triumfurile lor nu au fost triumfurile voastre si in timp ce ei au sarbatorit in capitala tarii noastre, familiile sarace de pe tot teritoriul nostru nu au avut motive sa sarbatoreasca.

Toate acestea se vor schimba, incepand de aici si acum, pentru ca acest moment este momentul vostru, va apartine voua. Le apartine tuturor celor stransi aici, acum, si tuturor celor care privesc in toata America. Aceasta este ziua voastra, aceasta este sarbatoarea voastra, iar aceasta, Statele Unite ale Americii, este tara voastra.

Ceea ce conteaza cu adevarat nu este ce partid controleaza Guvernul nostru, ci daca Guvernul nostru este controlat de popor. 20 ianuarie 2017 va ramane in istorie ca ziua in care poporul a devenit din nou conducatorul acestei natiuni. Femeile si barbatii uitati ai tarii noastre nu vor mai fi uitati. Toata lumea va asculta acum. Ati venit cu zecile de milioane pentru a deveni parte a unei miscari istorice cum nu a mai vazut lumea pana acum. In centrul acestei miscari este o convingere cruciala ca o natiune exista sa isi serveasca cetatenii. Americanii vor scoli extraordinare pentru copiii lor, cartiere sigure pentru familiile lor si slujbe bune pentru ei. Acestea sunt cereri juste si rezonabile din partea unor oameni drepti si unui public drept. Dar pentru prea multi dintre cetatenii nostri exista o realitate diferita. Mame si copii blocati in saracie in zonele sarace ale oraselor, fabrici ruginite raspandite ca pietre de mormant in tara noastra, un sistem de educatie plin de bani, dar care lasa elevii nostri tineri si frumosi fara cunostinte. Si infractionalitatea, si bandele, si drogurile care au furat prea multe vieti si au rapit tarii noastre atat de mult potential nerealizat. Acest masacru american se opreste aici si se opreste acum!

Suntem o singura natiune si durerea lor este durerea noastra, visele lor sunt visele noastre si succesul lor este succesul nostru. Impartim o inima, o casa si un destin glorios. Juramantul pe care l-am depus astazi este un juramant de credinta fata de toti americanii. Timp de multe decenii am imbogatit industria straina in detrimentul industriei americane, am subventionat alte armate, permitand epuizarea trista a armatei noastre. Am aparat granitele altor tari, refuzand sa le aparam pe ale noastre si am cheltuit mii de miliarde si mii de miliarde de dolari in strainatate, in timp ce infrastructura Americii a cazut in ruina. Am imbogatit alte tari in timp ce bogatia, puterea si increderea tarii noastre au disparut. Una cate una fabricile s-au inchis si au plecat de pe teritoriul nostru, fara sa se gandeasca la milioanele si milioane de muncitori americani care au ramas in urma. Bogatia clasei noastre de mijloc a fost smulsa din casele lsale si redistribuita in toata lumea. Dar acesta este trecutul, iar acum ne uitam numai la viitor.

Ne-am strans aici astazi pentru a emite un nou decret, care sa fie auzit in fiecare oras, in fiecare capitala straina si in toate forurile puterii. Din aceasta zi, o noua viziune va guverna tara noastra, din aceasta zi, va fi numai America pe primul plan! America pe primul plan! Toate deciziile, privind taxele, privind imigratia, privind afacerile externe, va fi luata pentru a fi in beneficiul muncitorilor americani, pentru a fi in beneficiul familiilor americane. Trebuie sa ne aparam granitele de distrugerile altor tari care ne fabrica lucrurile, care ne fura companiile si care ne distrug locurile de munca. Apararea va duce la prosperitate si putere mare.

Voi lupta pentru voi cu fiecare suflare din corpul meu si nu va voi dezamagi niciodata! America va incepe sa castige din nou, sa castige ca niciodata pana acum. Vom aduce inapoi locurile noastre de munca, vom aduce inapoi granitele noastre, vom aduce inapoi bogatia noastra si vom aduce inapoi visele noastre! Vom construi drumuri noi, si poduri, si aeroporturi, si tunele, si cai ferate, pe tot teritoriul natiunii noastre minunate. Ne vom scoate oamenii din asistenta sociala si ii vom duce inapoi la munca, reconstruind tara noastra cu maini americane si forta de munca americana. Vom respecta doua reguli simple: cumparati produse americane si angajati americani. Vom cauta prietenia si bunavointa natiunilor lumii, dar vom face acest lucru cu intelegerea ca este dreptul tuturor natiunilor sa isi puna interesele lor pe primul plan. Nu cautam sa impunem stilul nostru de viata nimanui, dar il vom lasa sa straluceasca drept exemplu, noi vom straluci pentru ca toata lumea sa ne urmeze.

Vom consolida aliante vechi si vom crea unele noi si vom uni lume civilizata impotriva terorismului islamic radical, pe care il vom eradica in totalitate de pe fata pamantului. La baza politicii noastre va fi credinta totala fata de Statele Unite ale Americii si prin loialitatea fata de tara noastra vom redescoperi loialitatea noastra unii fata de altii. Cand iti deschizi inima pentru patriotism, nu exista loc pentru prejudicii. Biblia ne spune cat de bine si placut este cand oamenii Domnului traiesc impreuna in unitate. Trebuie sa ne exprimam gandurile deschis, sa dezbatem diferendele noastre cu onestitate, dar intotdeauna sa cautam solidaritatea. Cand America este unita, America este de neoprit!

Nu ar trebui sa existe teama, suntem aparati si vom fi aparati intotdeauna. Vom fi aparati de minunatii barbati si femei din armata noastra si din fortele de mentinere a ordinii si, mai important, vom fi aparati de Dumnezeu. In ultimul rand, trebuie sa ne gandim la lucruri marete si sa avem vise si mai marete. In America intelegem ca o natiune este traieste numai cat se straduieste. Nu vom mai accepta politicieni care sunt numai vorba si nicio actiune, care se plang constant, dar nu fac nimic in legatura cu asta. Timpul pentru vorbe goale s-a incheiat, acum a venit momentul actiunii.

Sa nu ii permiteti nimanui sa va spuna ca nu se poate! Nicio provocare nu poate face fata inimii, luptei si spiritului Americii. Nu vom esua, tara noastra va inflori si prospera din nou! Suntem la nasterea unui nou mileniu, pe punctul de a descifra misterele spatiului, de a elibera Pamantul de nenorocirile bolilor si de a folosi energiile, industriile si tehnologiile de maine. O noua mandrie nationala ne va vindca sufletele, de va ridica privirile si ne va vindeca diviziunile. Este momentul sa ne amintim acea intelepciune veche pe care soldatii nostri nu o vor uita niciodata: ca indiferent ca suntem de negri, maro sau albi, cu toti sangeram acelasi sange rosu al patriotilor. Cu totii ne bucuram cu totii de aceleasi libertati minunate si salutam cu totii acelasi maret drapel american.

Si indiferent daca un copil se naste in suburbiile intinse ale Detroitului sau pe campiile batute de vant al Nebraskai, se uita la acelasi cer al noptii, isi umplu inimile cu aceleasi vise si primesc suflarea vietii de la acelasi Creator Atotputernic. Deci, catre toti americanii, din orice oras – aproape sau departe, mic sau mare, de la munte la munte, de la ocean la ocean – ascultati aceste cuvinte: Nu veti mai fi ignorati niciodata! Vocea, voastra, sperantele voastre si visele voastre vor defini destinul nostru american, iar curajul, bunatatea si iubirea voastra ne vor ghida intotdeauna pe drum!

Impreuna vom face America puternica din nou, vom face America bogata din nou, vom face America mandra din nou, vom face America sigura din nou si, da, impreuna, vom face America mareata din nou! Va multumesc, Dumnezeu sa va binecuvanteze si Dumnezeu sa binecuvanteze America!”