Masacrul de la o scoala din Crimeea, unde 21 de persoane au murit, iar aproape 50 au fost ranite, surprins de camerele de supraveghere. Imagini care va pot afecta emotional - VIDEO

Din ele se vede cum individul intra in cladire, purtand un tricou alb pe care era scris cuvantul "ura". Tanarul se plimba pe coridoare, avand o arma in maini, iar la un moment dat detoneaza o bomba si trage in colegii sai. Totul s-a intamplat acum cinci zile. Dupa ce a impuscat mai multi elevi si profesori, baiatul de 18 ani s-a sinucis.