Masuri extreme in Turcia. Autoritatile au blocat accesul la retelele de socializare, dupa asasinarea ambasadorului rus

Potrivit The Telegraph, cei care se afla acum in Turcia au avut neplacuta supriza sa constate ca nu mai pot folosi Facebook, Twitter sau WhatsApp dupa ziua in care s-a produs tragicul eveniment.

Un website care monitorizeaza internetul in Turcia, Turkey Blocks, a anuntat ca unii utilizatori au avut probleme pe Facebook, Twitter si Youtube din cauza serverelor. In schimb, cel mai popular provider de internet din aceasta tara, TTNet, nu a fost afectat.

Nu este prima data cand in Turcia se intampla asa ceva, insa pana acum aceasta masura de restrictionare a anumitor site-uri se facea atunci cand securitatea era pusa in pericol sau cand era vreo urgenta nationala.

In luna noiembrie, dupa tentativa de puci impotriva presedintelui recep Erdogan si arestarea preventiva a 11 parlamentari pro-kurzi, accesul la Twitter si WhatsApp a fost blocat.