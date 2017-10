Materialul biologic al rusilor este colectat in toata tara. Declaratia “bomba” a fost facuta de Vladimir Putin la reuniunea Consiliului pentru drepturile omului - VIDEO

Vladimir PUTIN, PRESEDINTELE FEDERATIEI RUSE: ”Stiti ca materialul biologic este colectat in toata tara? De la diferite grupuri etnice si de la oameni care traiesc in diferite puncte geografice ale Rusiei. Iata o intrebare: pentru ce se face acest lucru? Se face in mod intentionat si profesionist. Suntem obiect al unui mare interes.”

Totusi, Vladimir Putin nu a precizat cine anume ar fi interesat sa colecteze materialul biologic al rusilor. Purtatorul de cuvant al presedintelui, Dmitri Peskov sustine ca informatia este veridica si ca serviciile secrete rusesti l-au informat pe seful statului despre acest lucru.

Presa scrie, citand cativa experti, ca in Rusia exista doua organizatii care s-ar ocupa de colectarea materialului biologic, care apoi este transmis colegilor din Statele Unite.

”Nu este prima incercare a americanilor de a colecta material biologic pe teritoriul Federatiei Ruse.”

Deputatii de la Moscova au luat in serios declaratiile facute de Putin, asa ca pregatesc un proiect de lege, privind siguranta biologica a rusilor, care ar urma sa fie pus la vot in Duma de Stat in decembrie. In schimb unii internauti au facut haz de necaz. Cineva s-a apucat sa-si “vanda” materialul biologic, in timp ce altii au propus ca materialele biologice ale rusilor sa fie incluse in patrimoniul UNESCO.