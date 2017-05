Medic musulman, abuzat pe strada dupa ce a tratat victimele atacului din Manchester: "Intoarce-te in tara ta, teroristule!"

Naveed Yasin, medic britanic, cu origini pakistaneze, a petrecut 48 de ore tratand victime dupa atacul din Manchester, de saptamana trecuta.

In timp ce se reintoarcea la spitalul Salford Royal din Manchester, doctorul in varsta de 37 de ani, a fost claxonat iar soferul a inceput sa tipe insulte la adresa sa."Intoarce-te in tara ta, teroristule! Nu vrem oameni ca tine aici!", i-a transmis acesta.

Barbatul a marturisit in Sunday Times ca a ramas socat de reactia soferului. Naveed Yasin este nascut si crescut in Marea Britanie. Bunicul sau a plecat din Pakistan in anii '60.

Tulburarea medicului, chirurg ortoped, a fost cu atat mai mare cu cat familia sa putea deveni victima a atentatului din Manchester.

Fiica sa cea mare si-a dorit sa mearga la concertul Arianei Grande, insa el nu a fost de acord pentru ca acesta a avut loc seara tarziu, intr-o zi de scoala.

Yasin a povestit ca a fost traumatizat de ranile pe care le-a intalnit la victimele atacului de la Manchester Arena. "Eu si colegii mei nu am mai intalnit pana acum rani cauzate de explozia bombelor. Sa le vedem a fost extrem de traumatizant."

Medicul s-a declarat intristat si socat de faptul ca cel care l-a abuzat i-a cerut sa se intoarca in tara sa, mai ales ca s-a nascut si a crescut la cativa kilometri distanta de Manchester.