Medicii au explicat ce s-a intamplat cu Stela Popescu pe scena: ”Zone din creier nu primeau suficient sange”

A fost găsită fără suflare în holul casei. Poate că a încercat să iasă afară şi să ceară ajutor pentru că se simţea rău. Dramatic este faptul că artista ar fi suferit un prim atac cerebral în timp ce se afla pe scena unei gale. Din păcate, oamenii din sala nu au realizat cât de gravă este starea ei şi au pus incoerenţa actriţei pe seama bătrâneţii.



România este pe locul trei la numărul cazurilor de persoane care suferă un atac vascular cerebral şi la mortalitate. Medicii spun că pacienţii ajung cu întârziere prea mare la spital, când ar trebui să vină în maxim 90 de minute de la producerea atacului.



”Înainte de a mă asculta... Eu am venit acum, nu pentru că eu sunt neorganizată, ci că voi sunteţi... De 20... 50 şi... De 20 şi... Am văzut acasă... Toată casa mea... V-am văzut pe voi... Pentru că ei nu m-au chemat... Eu n-am chemat... Nu am venit. Nu ştiu de ce. De ce m-aţi chemat, mă, dacă nu m-aţi chemat să fiu la voi aici? Stau de-acasă, fac toata casa... Da, sunt acasa”, este discursul incoerent al artistei, cu două zile înainte de a fi găsită decedată.



Stela Popescu a participat cu două zile înainte de moarte la gala femeilor de succes. Artista a urcat pe scenă ca să îşi ridice premiul pentru întreaga sa carieră. Felul în care vorbea actriţa, în vârstă de 81 de ani, i-a făcut pe cei din jur să îşi dea seama că ceva nu este în regulă cu ea.



”M-am îmbrăcat, m-am îmbrăcat, m-am comparat... Nu ne-am... Coafura... Drept care, m-am des... Dezbrăcat. Nu pot să vorbesc de draci. Că-s plină de draci. Eu am temperament. M-am coafat, m-am îmbrăcat. După aceea m-am culcat. M-am desfăcut... Mai bine stăteam acasă, decât să mă vedeţi în halul acesta. Că sunt a dracului, de dracul, dracul... Nu mai viu la voi, pe cuvântul meu, pentru că nu o să mă mai chemaţi. Că nu mai pot să mai vin la voi”, a mai spus artista.



Premiul îi cade din mâna, însă actriţa nu pare să bage de seamă. Este apoi condusă la masă.



Dan Cristian Popescu, viceprimar: ”În primul rând, modul în care ţinea microfonul mi s-a părut foarte ciudat şi ce spunea... era foarte supărată.... M-am gândit că organizatorii or fi greşit. Era şi o mică incoerenţa, am pus-o pe seama vârstei, sănătăţii.”

Flavia Covaciu, organizatorul galei: “Am mers la colega ei din teatru, am rugat să verifice... Nimeni nu a îndrăznit să o întrebe... Aşa mare actriţa, nu am vrut să jignim.”



In acele momente, spun medicii, Stela Popescu suferea un atac vascular cerebral. O zonă a creierului nu mai era irigată cu sânge, iar asta îi afecta acţiunile.



Dr. Horaţiu Ioani, medic specialist neurochirurgie: ”Se poate observa că dânsa are un limbaj incoerent, vorbeşte despre lucruri care nu au legătură cu evenimentul. Acesta era un prim semnal de alarmă. Anumite zone din creierul dânsei, unde este centrul vorbirii, nu primeau suficient sânge. Este incoerentă în limbaj, i-a scăpat acum ceva din mâna dreaptă, poate fi o neatenţie, dar şi un semn că e ceva mult mai serios. De exemplu, la AVC apare un deficit motor, mâna sau piciorul nu mai au forţă. Probabil era un AVC în desfăşurare în timp ce avea loc această filmare.”

Actrita Oana Pellea s-a arătat şocată de cele întâmplate şi a scris pe pagină ei de Facebook

“Stela Popescu a trăit o viaţă pe scenă. A început să moară tot pe scenă în faţă publicului. Publicul nu a înţeles că Stela murea, puţin câte puţin, în faţă lui. Publicul a aplaudat...Nimeni din public nu a chemat salvarea”, a scris Oana Pellea.

Rodica Popescu Bitănescu: ”E foarte grav dacă atâta lume care a fost acolo nu a realizat că ceva se întâmplă cu ea... şi nu ştiu, au lăsat-o să plece? Dar un om care este deja bolnav, nu te iei după ce spune, poate ea nu realiza ce spune.”

Alin Gheofgisan, actor: ”Dupa părerea mea, a fost foarte vizibilă existenţa unui declic. Ceva s-a întâmplat acolo. Ea tot timpul a încercat să mascheze, scena era pe primul plan, nu cum se simte ea. Trăiesc cu convingerea că într-adevăr s-a simţit foarte rău. Ceva s-a întâmplat acolo şi ar fi trebuit împotriva voinţei ei să fie dusă.”

Dupa acest episod, Stela Popescu şi-ar fi recăpătat fluenţa în vorbire, iar la ora 10:00 seara un şofer a dus-o acasă. A doua zi, miercuri, după prânz, o vecină s-a întâlnit cu ea. A ajutat-o să coboare din taxi pentru că se mişca cu dificultate.

”A zis că se simte obosită, mergea greu, cu paşi mici”, a spus vecina.

În noaptea de miercuri spre joi, Stela Popescu a suferit cel mai probabil un al doilea atac cerebral vascular, de data aceasta hemoragic şi a murit. Era singură în locuinţă şi a fost descoperită abia a două zi, la prânz, când a venit în vizită fiica adoptivă.

Medicii spun că simptomele sunt uşor de identificat când o persoană suferă un atac vascular cerebral.

De obicei, după ce are loc atacul, sunt afectaţi centrii nervoşi ai feţei şi gura poate deveni asimetrică, ochiul sau obrazul căzute, persoana are dificultăţi de vorbire, este incoerentă, confuză. Când îi cereţi să ridice ambele braţe, nu va reuşi să o facă în mod egal, pentru că o parte a corpului este mai afectată de atac.

Pe măsură ce starea se agravează, lista simptomelor se lungeşte şi apar:- amorţeli,- tulburări de vedere la un ochi sau la ambii, - ameţeala, pierderea echilibrului sau a coordonării-dureri de cap severe fără o cauza cunoscută.

Conf. dr. Cristina Tui: ”Timpul este foarte preţios, a aşteptat familia să vină de la serviciu, e important să meargă imediat la camera de gardă.”

Decesul actriţei Stela Popescu este investigat şi de poliţişti, pentru că este încadrat la moarte suspectă. Datele strânse până acum arată că artista a murit din cauze medicale.