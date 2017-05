Melania Trump, criticata pe internet. De ce si-a acoperit de fapt capul la Vatican si nu a facut-o in Arabia Saudita

Se pare, insa, ca alegerea ei respecta protocoalele si se inscrie in traditia predecesoarelor sale, relateaza Agerpres, citand Huffington Post.

Melania Trump si fiica ei vitrega Ivanka au aterizat cu parul in vant pe solul regatului care aplica strict legea islamica si unde femeile sunt obligate sa se acopere.

In schimb, la Vatican au mers cu capul acoperit de un voal asemanator celui purtat de unele femei catolice traditionaliste la slujba.

Unii au fost scandalizati de aceasta alegere vestimentara pe care au interpretat-o ca o lipsa de respect fata de sauditi si o diferenta in tratamentul rezervat celor doua religii.

Dar acest gest perceput ca un afront se explica prin protocoalele stabilite pentru deplasarile sefilor de stat la Riad si la Sfantul Scaun, scrie sursa citata.

In Arabia Saudita, femeile saudite sunt obligate prin lege sa poarte voal in public. Insa cu exceptia locurilor sacre, nimic din protocol nu impune aceasta obligatie femeilor straine.

Asa cum a declarat ministrul saudit de externe inainte de vizita delegatiei prezidentiale americane, Melania Trump a fost prin urmare libera sa poarte ''orice stil vestimentar''.

La Vatican, ''pentru ca femeile sa apara in fata papei, este in mod traditional necesar un batic negru''.

Cu toate acestea, este vorba doar de o recomandare: desi serviciul de protocol recomanda intotdeauna vizitatoarelor sa poarte acest voal, aceasta nu este o obligatie.

Conform drepturilor sale in Arabia Saudita si in ciuda relaxarii normelor Sfantului Scaun, Prima doamna a Statelor Unite a urmat de fapt exemplul predecesoarelor sale, de la Jackie Kennedy la Michelle Obama.

Niciuna nu a purtat voal la intalnirea cu monarhul saudit, dar toate si-au acoperit capul pentru a-l saluta pe Suveranul Pontif. Totusi, doar una dintre ele s-a declarat deschis catolica: sotia lui JFK.

Celelalte erau de alte confesiuni — anglicana, metodista, prezbiteriana si baptista, curente care se apropie de protestantism, ramura a crestinismului care respinge autoritatea papei.

Desi Melania Trump nu si-a dezvaluit in mod public convingerile religioase, catolicismul predomina in Slovenia, tara ei natala. In schimb, ea s-a casatorit cu Donald Trump intr-o biserica episcopala membra a comunitatii anglicane.

Presedintele american, Donald Trump, insotit de sotia sa, Melania, a inceput vinerea trecuta primul sau turneu international, cu etape in Arabia Saudita, Israel, Vatican si Belgia.