Membrii trupei DJ Project au fost raniti intr-un accident produs in judetul Valcea. Un TIR a intrat pe constrasens si s-a rasturnat intr-o curba peste doua autoturisme. Ce spun politistii - VIDEO

Politia spune ca soferul TIR-ului a pierdut controlul volanului intr-o curba si s-a rasturnat, pe contrasens, peste doua autoturisme. Intr-una dintre masini se aflau membrii DJ Project, inclusiv noua solista a formatiei, Mira, care se alaturase trupei de doar doua zile.

Artistii au ajuns la spital fiind in stare stabila. Soferul TIR-ului, un barbat de 56 de ani, a fost grav ranit, in zona capului. Ambulanta l-a luat si pe un barbat de 29 de ani, care se afla in cea de-a doua masina.



Dan PONORAN, DIRECTORUL SPITALULUI JUDEȚEAN VÂLCEA: “Unul din baieti are o coasta rupta, celalalt baiat are o tasare de vertebra, iar fata are o fractura de piramida nazala si o tasare de vertebra. Sunt in afara oricarui pericol, vor ramane internati.”

Intre timp, politistii au deschis un dosar penal pe numele soferului TIR-ului pentru vatamare corporala din culpa. DJ Project este o trupa cunoscuta in Romania, dar si la noi.