Meniul primului pranz servit pe Titanic a fost cumparat cu 100 de mii de lire sterline. Licitatia a avut loc in Marea Britanie - VIDEO

Pelicula lansata in 1997, Titanic, bazata pe fapte reale, a devenit cunoscuta in toata lumea si a fost nominalizata la paisprezece categorii la premiile Oscar, castigand unsprezece. Povestea lui Jack si Rose a fost indragita de milioane de oameni, iar filmul a ramas fiind unul dintre cele renumite si in zilele noastre.

Nu este de mirare, asadar, ca un meniu de pranz servit pe celebra croaziera se bucura de atata atentie. A fost scos la licitatie in Marea Britanie si a ajuns la un colectionar englez in schimbul la 100 de mii de lire sterline. Meniul primului pranz servit pe Titanic contine bucate precum somon ori miel in sos de menta.

Meniul apartinea ofiterului Charles Lightoller, celui mai varstnic membru al echipajului, care a supravetuit, si l-a transmis sotiei sale. Acum cativa ani, o cheie de la cabina echipajului a fost vanduta unui colectionar din Texas cu 78 de mii de lire sterline, iar insigna purtata de un membru al echipajului cu 28 de mii.