Mergea in fiecare zi la centrul comercial de langa casa si iesea cu pungile pline fara sa plateasca. Ce au gasit politistii italieni acasa la o moldoveanca stabilita in Italia: au retinut-o pe loc

Potrivit presei italiene, moldoveanca de 31 de ani a mers ieri la un centru comercial din Modena, iar dupa ce s-a plimbat minute in sir printre rafturi si si-a umplut geanta cu produse alimentare si haine in valoare de 600 de euro, ajunsa la casa, aceasta a platit un bon de doar 8 euro.





Femeia a ascuns lucrurile furate in geanta pe care o avea si a reusit sa treaca de sistemul antifurt instalat in magazin, insa agentii de paza au observat ca moldoveanca avea un comportament ciudat. Astfel, i-au cerut geanta ca sa o verifice, iar acolo au gasit lucruri pe care moldoveanca le-a ascuns si nu le-a platit.





Fiind suspectata de administratia magazinului ca nu este prima data cand femeia incearca sa iasa din magazin cu lucruri pe care nu le-a platit la casa, agentii de paza au chemat politia. Ajunsi la fata locului, politistii italieni i-au cerut femeii sa-i perchezitioneze si locuinta. Astfel, la domiciliul moldovenecei, autoritatile au descoperit in garajul acesteia zeci de produse alimentare, detergenti si haine de peste 2 mii de euro care ar fi fost furate din acelasi centru comercial. Moldoveana a fost retinuta si este acuzata de furt.