Mergea sa stabileasca detaliile nuntii, dar pe drum a fost implicata intr-un accident. In ce stare este viitoarea mireasa

Cei patru au fost loviti in plin la intrarea in orasul Bistrita de un sofer care a pierdut controlul volanului. Oamenii mergeau sa se intalneasca cu parintii viitorului sot al fetei si sa stabileasca data nuntii copiilor. In urma imapactului, toti patru au ajuns la spital, iar mama tinerei este in stare grava.

Soferul autotutilitarei sustine ca, din cauza poleiului, a pierdut controlul masinii si nu a mai reusit sa evite impactul, pe soseaua ca un patinoar.

"Eram in spatele autoutilitarei si am vazut cum a pierdut controlul volanului, cred, si a plonjat frontal in masina din fata. Am dat primul ajutor prima data la soferul, era o tanara, era foarte panicata si striga. Am tras cu forta usa de la masina si am scos-o afara, am pus-o jos", povesteste un martor.

Medicii au decis sa ii duca pe toti cei raniti la spital. Cel mai grav ranita este mama viitoarea mirese.

Gheorghe Muthi, medic SMURD: "Una dintre ele a fost cu un traumatism craniocerebral grav."

Marius Rus, purtator de cuvant ISU: "Initial au fost anuntate trei victime incarcerate, insa in momentul in care salvatorii au ajuns la locul accidentului au gasit trei persoane din cele patru in afara autoturismului, scoase de catre ceilalti participanti la trafic, iar o victima pe scaunul fata dreapta."

Cei 4 mergeau in localitatea Blajenii de Sus, la parintii viitorului mire, ca sa stabileasca data nuntii fetei.

"S-a stabilit nunta dupa sarbatorile de Paste si au venit sa se inteleaga", spune o ruda.

Toate cele patru victime au ramas internate in spital ,iar soferul s-a ales deja cu dosar penal pentru vatamare corporala.