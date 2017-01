Merkel i-a explicat la telefon lui Trump ce inseamna Conventia de la Geneva. Reactia cancelarului dupa ordinul anti-imigranti

Angela Merkel si Donald Trump au avut o discutie telefonica privind tema refugiatilor, dupa ce presedintele SUA a dat un ordin anti-imigranti pentru sapte tari musulmane.

Conform The Guardian, cancelarul Germaniei si-a exprimat dezamagirea fata de decizia luata de Donald Trump, care a decis ca imigrantii din sapte tari musulmane sa nu mai intre in SUA. "Initiez noi masuri de control pentru a mentine in afara Statelor Unite teroristii islamisti radicali. Nu ii vrem aici", a subliniat presedintele american, in cursul ceremoniei de investitura a secretarului Apararii, James Mattis, desfasurata la Pentagon.

Un purtator de cuvant al cancelarului Germania a declarat pentru The Guardian ca Angela Merkel i-a explicat la telefon lui Trump ce inseamna Conventia privind statutul refugiatilor, incheiata la Geneva, si obligatiile pe care trebuie sa le respecte.

"Cancelarul Germaniei regreta profund decizia SUA de a interzice accesul imigrantilor din anumite tari. Merkel considera ca nici chiar lupta ferma impotriva terorismului nu constituie o justificare pentru a plasa sub suspiciune generala oameni cu anumite origini sau de anumite religii", a adaugat acesta.

Angela Merkel had to 'explain' the Geneva Convention to Trump in their phone call —@guardian https://t.co/temrwvMhaI

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 30, 2017

Merkel a mai discutat cu Trump despre "importanta semnificatiei NATO" si "mentinerea unei relatii bilaterale bune intre cele doua state in urmatorii ani".

Cetatenii din 7 tari nu mai au voie in SUA

"Vrem sa fim siguri ca nu vom lasa sa intre in tara noastra aceleasi amenintari pe care soldatii nostri le combat peste hotare" (...) Nu vom uita niciodata lectiile lui 11 septembrie" 2001, a proclamat Trump, facand trimitere la atentatele comise in SUA de gruparea Al-Qaida si care au traumatizat America.

Potrivit decretului si anexelor sale, difuzate vineri de Casa Alba, autoritatile americane vor interzice timp de trei luni sosirea resortisantilor din sapte tari musulmane: Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria si Yemen.

Washingtonul va opri de asemenea, timp de patru luni, programul federal de primire si reinstalare a refugiatilor, de toate nationalitatile, din tari aflate in razboi. Un program umanitar ambitios, creat in 1980, si care nu a fost suspendat decat o singura data: timp de trei luni dupa 11 septembrie 2001, noteaza AFP.