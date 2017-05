Mesaj cu intarziere al lui Vladimir Putin pentru Emmanuel Macron: "E important sa depasim neincrederea reciproca"

”Cetatenii francezi au avut incredere in dumneavoastra sa conduceti tara intr-o perioada dificila pentru Europa si intreaga comunitate internationala”, scrie presedintele rus intr-un mesaj de felicitare facut public de Kremlin.

”In aceste conditii, este deosebit de important sa depasim neincrederea reciproca si sa ne unim fortele in vederea asigurarii stabilitatii si securitatii internationale”, indeamna seful statului rus.

Liderul de la Kremlin se declara pregatit sa coopereze cu Macron in mod constructiv intr-o serie de probleme, potrivit agentiei ruse de presa Interfax, citata de The Associated Press.

Franta critica dur si exercita presiuni asupra Rusiei din cauza sustinerii pe care Putin i-o acorda omologului sau sirian Bashar al-Assad in razboiul cvil sirian si a rolului rus in conflictul armat din estul Ucrainei.

Candidata infranta in alegerile prezidentiale a Frontului National (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen a indemnat in campanie la o consolidare a relatiei cu Moscova, in timp ce Macron probabil ca va mentine presiunile asupra Rusiei.

Desi nu a recunoscut in mod oficial, Kremlinul a sprijinit-o pe candidata extremei drepte, Marine Le Pen, care a fost primita de Putin la Moscova in luna martie, cu doar o luna inainte de primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta.

Mai multe atacuri cibernetice impotriva staff-ului de campanie al lui Macron au fost atribuite hackerilor rusi, mai noteaza agentia de presa.