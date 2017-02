Mesaj fara precedent de la ambasade. SUA, Franta, Germania, Canada si Olanda critica OUG privind justitia si cer retragerea

Declaratia a fost transmisa de catre Ambasada Frantei, in numele ambasadelor Belgiei, Canadei, Frantei, Germaniei, Olandei si Statelor Unite.

"Noi, partenerii si aliatii internationali ai Romaniei, ne exprimam profunda noastra ingrijorare cu privire la actiunile Guvernului Romaniei din seara zilei de 31 ianuarie 2017, care au subminat progresele Romaniei in privinta statului de drept si a luptei anticoruptie din ultimii 10 ani. Acest act, care contravine intelepciunii colective a intregii comunitati judiciare si a statului de drept, a elementelor credibile din societatea civila si a ingrijorarilor demonstrate de catre cetatenii romani din ultimele doua saptamani, nu poate decat sa submineze pozitia Romaniei in cadrul comunitatii internationale si risca sa afecteze negativ parteneriatele care stau la baza valorilor comune", se arata in mesajul preluat de news.ro.

Potrivit declaratiei comune, semnatarii spera ca Executivul roman "va schimba acest curs nesanatos". "In timp ce amendamente la legile si procedurile existente sunt necesare ocazional, aceste schimbari trebuie facute doar printr-un proces comprehensiv si de reala consultare a tuturor factorilor interesati", se mai arata in mesaj.

Cancelariile straine atrag atetia si asupra recentului raport MCV, care stabileste conditiile pentru evitarea reevaluarii progreselor facute in lupta anticoruptie, spunand ca spera ca Romania va actiona in spirit european.

Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvernul Grindeanu marti noapte privind modificarea codurilor penale a fost publicata in Monitorul Oficial, iar cea mai mare parte a prevederilor ar urma sa intre in vigoare la 10 zile de la publicare.

Plenul CSM a avut miercuri pe ordinea de zi anuntata doar avizarea OUG privind codurile penale. In conditiile in care OUG a fost adoptata marti noapte de Guvern, care nu a mai asteptat avizul CSM, ordinea de zi a ramas fara obiect, astfel ca plenul a suplimentat si ulterior a adoptat, in unanimitate, sesizarea Curtii Constitutionale in cazul existentei unui conflict de natura constitutionala intre puterea judecatoreasca si cea executiva.

Modificarile Codului Penal si ale Codului de Procedura Penala se refera la definirea si pedepsirea abuzului in serviciu, stabilind si un prag minim de 200.000 de lei de la care acesta este fapta penala, largesc categoria persoanelor care ies de sub incidenta prevederilor referitoare la favorizarea infractorului si stabilesc ca denuntul este valabil doar daca este facut in termen de sase luni de la comiterea faptei.