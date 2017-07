Mesaje pe WhatsApp, intre o mama si fiica sa, captiva in capitala Statului Islamic: "Nu mai suport aceasta viata, ajuta-ma!"

Avand capul acoperit cu hijab-ul sau, Wafa, in varsta de 40 de ani, plange in timp ce asteapta cele doua semne albastre de pe WhatsApp, care arata ca destinatarul a citit mesajul - adica singurul semn care arata ca fiica sa in varsta de 23 de ani este in viata.

Pentru a le proteja identitatile, jurnalistii de la CNN au schimbat numele celor doua femei din acest articol.

Maha si fiul sau de aproape 23 ani, Odai, sunt "captivi" in Raqqa, unul dintre cele mai izolate orase de pe Pamant, deoarece acolo se afla baza gruparii teroriste Statul Islamic. Iar atunci cand poate gasi o conexiune la internet, adica foarte rar, Maha vorbeste cu mama ei prin intermediul mesajelor vocale de pe WhatsApp.

"Cand nu aud nimic de la ea, cand nu stiu nimic, este ca si cum ceva din mine ar muri", spune Wafa.

Cand Wafa a ajuns in Olanda, dupa ce a fugit din Raqqa in 2014, si-a rugat fiica sa o urmeze, insa aceasta a vrut sa ramana cu sotul ei si cu fiul lor, promitand ca isi va urma mama mai tarziu. Insa nu a mai avut aceasta sansa.

Politia religioasa ISIS i-a taiat capul sotului ei dupa ce a gasit pe telefonul lui un mesaj catre un soldat din regimul sirian. Apoi, dupa ce situatia s-a inrautatit din cauza abuzurilor comis de ISIS, mesajele catre mama sa au fost tot mai dificil de trimis, astfel ca unele cuvinte sunt inteligibile, in special din cauza emotiilor.

Urmatoarele discutii au fost transcrise de catre CNN si adaptate de pe WhatsApp, din mesajele vocale schimbate intre cele doua femei.

4 ianuarie 2017

Maha (fiica): "Mama, Odai s-a infectat pentru ca a baut apa otravita, am reusit sa ajungem la o camera de urgenta aici, iar doctorul mui-a spus ca este foarte important pentru el sa bea apa curata, insa este foarte greu de gasit asa ceva aici. Mama, sunt disperata, nu stiu ce sa fac. Iti jur, nu stiu ce sa mai fac."

5 ianuarie 2017

Wafa (mama): "Iubito, incearca sa gasesti apa curata si sa ii dai. Iubito, da-mi de veste ce faceti. Dumnezeu este suficient pentru noi, iar El este cel mai bun impartitor al lucrurilor (o expresie islamica, ce inseamna ca Dumnezeu controleaza tot)."

10 ianuarie 2017

Maha (fiica): "Mama, sunt extrem de obosita, iar situatia este groaznica, nu mai suport viata asta, fiul meu este bolnav si nu exista medicamente sau apa curata sau orice altceva pentru copilul meu. A fost extrem de greu sa gasesc lapte ieri."

Wafa (mama): "Jur, iubito, nu exista nimeni cu care sa nu fi vorbit pentru ca tu sa vii aici. Vorbesc cu presa, vorbesc cu nedicii, vorbesc cu lumea intreaga".

Apoi au trecut mai bine de 3 saptamani pana cand Maha a putut sa raspunda la mesaje.

2 februarie 2017

Maha (fiica): "Buna, mama, spune-mi te rog ce faci, sper ca esti bine, a fost foarte greu sa intru online, locul in care am gasit un cyberspace (un internet cafe) este foarte departe de locul in care locuiesc. Nu stiu daca voi mai putea sa ma intorc aici, s-ar putea sa se inchida."

Wafa (mama): "Iubito, incearca sa pleci, incearca sa pleci, ncearca sa te duci in alt oras si sa astepti o solutie ca sa ajungi in Turcia."

5 februarie 2017

Maha (fiica): "Mama, de ce nu raspunzia Te rog raspunde. Te rog sa-mi raspunzi. Spune-mi ce mai faci."

6 februarie 2017

Wafa (mama): "Iubito, ti-am raspuns, sunt cu doctorul, nu stiu cand vei mai putea sa fii online din nou. De ce crezi ca nu ti-as raspunde, sufletul meu, viata mea. Situatia ta m-a prins aici, imi petrec timpul in spitale, inghit pastile pentru dormit si am avut cateva caderi nervoase."

Trece mai mult de o luna...

10 martie 2017

Maha (fiica): "Masma, mi-ai promis ca ma iei din iadul asta. mama, am cosmaruri, visez ca vin dupa mine sa ma omoare. Dupa ce ti-am trimis un mesaj vocal l-am sters, pentru ca mi-era foarte frica. Ii vad peste tot acum (pe soldatii ISIS). Sunt atat de obosita din cauza acestui stil de viata."

Wafa (mama): "Iubito, jur, nu exista nimeni cu care sa nu fi vorbit, cu doctori, cu avocati, cu jurnalisti, nu e nimeni in lumea asta cu care sa nu fi vorbit despre tine si despre Odai. Voi face imposibilul sa te scot de acolo."

15 martie 2017

Maha (fiica): "Mama, trebuie sa ma intorc, nu pot sa stau aici, mi-e frica de faptul ca ma vor aresta. Mi-e teama ca ma vor rani daca vor afla ca ti-am trimis mesaje vocale si detalii despre acest loc, cat de rau este. Ei (soldatii ISIS) considera o crima sa vorbesti cu oameni din afara Raqqa. O sa incerc sa intru online din nou."

Wafa (mama): "Iubito, unde estia Raspunde-mi. Iubito, raspunde-mi. Vreau sa-ti aud vocea".

31 martie 2017

Maha (fiica): "Mama, nu mai e nimic aici, nu avem mancare, nici apa sau electricitate, nimic. Ei au tot ce le trebuie (soldatii ISIS) si duc o viata buna. Dumnezeu este suficient pentru noi iar El controleaza totul."

Wafa (mama): "Stiu cine sunt ei, nenorocitii dracului, care se cred deasupra tuturor. Mi-e sila de Daesh (numele islamic pentru ISIS) si de cei care au adus Daesh la noi".

Ultimul mesaj publicat de CNN este din 20 iunie 2017, iar Maha continua sa ii transmita mamei sale mesaje vocale, din Raqqa, atunci cand poate.

Orasul a ramas sub controlul Statului Islamic.