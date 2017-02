Mesaje scrise cu lumanari in a 19-a seara de proteste in Romania. Oamenii au strigat timp de 40 de minute: "Demisia!"

Oamenii cred insa ca trebuie sa invete sa-si exprime nemultumirea sau dezaprobarea in mod pasnic. Manifestatia de protest a continuat si seara, iar cei din piata au scandat timp de 40 minute: demisia.

Sute de manifestanti s-au reunit din nou sambata seara in Piata Victoriei si au strigat la unison, "demisia" . "Este dorinta de a nu fi bataia de joc a unor politicieni", spune un protestatar.

Sambata seara, cei adunati in piata si-au scris mesajul catre guvernanti cu ajutorul lumanarilor: "E o mica poezie in sine aceasta pancarta, facand apel la anumite principii universale pe care noi le sustinem."

Copiii si-au insotit parintii si au protestat cot la cot cu ei.

Premierul Grindeanu: "Am auzit mesajul protestatarilor, de multe ori chiar in direct, stau pana seara tarziu la Guvern"

Inca de pe zi, cei mici au iesit in strada si au avut la ei pancarte dar si bucati de creta ori mingi de baschet cu care s-au jucat in locul special amenajat din Piata Victoriei.

Reporter: Ce scrii acoloa Copil: Nu scapati nepedepsiti! Vrem un viitor mai bun! Ganditi-va la viitorul nostru.

"Mi-ar placea ca tara noastra sa fie buna, sa ma joc cu altii si sa fac alte chestii distractive", spune alt copil.

"Reprezinta faptul ca forta este puternica doar cu cei din filmul Star Wars si nu cei care sunt rai, cum ar fi de exemplu guvernul", isi explica un baiat pancarta.

Mobilizarea s-a facut pe Facebook, iar organizatorii au spus ca vor sa fie cel mai pasnic si mai colorat protest. Si asa a fost!

"E o atmosfera incredibila, e o placere reala sa fii aici, inconjurat de oameni de foarte buna calitate", spune un barbat.

In acesta saptamana, 25 de parinti au fost acuzati, in urma unor sesizari anonime ca si-ar fi expus copiii in cadrul protestelor care s-au desfasurat in ultima perioada in tara noastra. Multi considera ca este doar o incercare de intimidare.

Dan Bordeianu, actor: "Daca mie imi spune cineva ca n-am voie sa-mi scot copilul alaturi alte sute de copii, alaturi de alti parinti, inseamna ca ceva nu e in regula. E o prostie, nu se poate asa ceva."

Zeci de parinti insotiti de copiii lor si-au dat intalnire si in Piata Sfatului din Brasov, la o lectie de democratie. Au scandat impreuna "Educatie, nu coruptie".