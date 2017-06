Mesajele postate de Trump pe Twitter ar putea fi pastrate in arhivele prezidentiale. Quigley: "Trebuie tras la raspundere"

Mesajele publicate de Trump pe Twitter, de la cel privind “covfefe”, care a nelamurit o lume intreaga, pana la cel in care l-a descris pe directorul FBI James Comey drept “turnator”, vor fi pastrate in arhivele prezidentiale, daca un proiect de lege propus de democrati, COVFEFE Act, va intra in vigoare, relateaza Reuters.

Reprezentantul de Illinois, Mike Quigley, a introdus luni proiectul de lege "Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement" (COVFEFE), pentru a amenda Legea Arhivelor Prezidentiale si a cere stocarea tweeturilor si celorlalte mesaje publicate de seful statului pe retelele de socializare.

“Daca presedintele va folosi retelele de socializare pentru a face proclamari publice de politica bruste, trebuie sa ne asiguram ca aceste declaratii sunt documentate si pastrate pentru referiri viitoare”, a explicat Quigley intr-un comunicat.

“Tweeturile sunt puternice si presedintele trebuie tras la raspundere pentru fiecare postare”, a adaugat el.

Legea i-ar interzice lui Trump sa stearga postarile, asa cum a facut uneori. In aceste conditii, unele site-uri au inceput sa ii arhiveze tweeturile sterse.

Saptamana trecuta, purtatorul de cuvant al Casei Albe a declarat ca mesajele postate de Trump pe Twitter “sunt considerate declaratii oficiale din partea presedintelui Statelor Unite”.

Casa Alba nu a comentat deocamdata proiectul de lege.

Trump, care are peste 32 de milioane de fani pe contul sau personal de Twitter, @realDonaldTrump, este cunoscut pentru mesajele controversate publicate pe platforma de socializare, uneori presarate cu greseli de scriere sau gramaticale.

Pe 31 mai, noaptea, Trump a trimis un tweet care a nelamurit o lume intreaga: “In pofida presei negative covfefe”. Mesajul a ramas online ore la rand, generand un val de speculatii privind ce inseamna. In cele din urma a fost sters.