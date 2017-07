Mesajul emotionant transmis de iubita unui tanar din Romania, ucis cu un pumn dupa ce i-a luat apararea prietenei sale - FOTO

"Lumina ochilor iti eram, ma iubeai si te iubeam in fiecare moment. As scrie un roman despre cat de frumoasa a fost dragostea noastra si vesela, mi-ai inveselit viata cu totul, doar langa tine voiam sa raman toata viata.

As scrie si as scrie, dar nu reusesc inca sa accept ca este adevarat. as spune lumii intregi ce om minunat am avut alaturi de mine. Sufletel drag dorul de tine nu il poate sterge nimeni. Abia astept sa ajung in ceruri alaturi de tine.", a scris tanara pe Facebook.

Valentin Baicoianu a murit dupa ce i-a luat apararea iubitei sale si a fost atacat cu pumnul de un barbat. Politia a retinut un suspect in cazul mortii sale.