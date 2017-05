Mesajul lui Donald Trump din Israel catre Iran: Trebuie sa inceteze imediat finantarea mortala si antrenarea teroristilor

De asemenea, miliardarul american a reiterat ca iranienii nu vor primi niciodata permisiunea de a detine arme nucleare, relateaza Reuters.

”Statele Unite si Israel pot sa declare cu o singura voce ca nu trebuie sa permita niciodata Iranului sa detina arme nucleare - absolut niciodata - si (n.r. iranienii) trebuie sa inceteze finantarea mortala, antrenarea si echiparea teroristilor si a militiilor, trebuie sa inceteze imediat”, a declarat presedintele american intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau israelian de la Ierusalim.

Washingtonul catalogheaza Republica Islamica drept un ”stat sponsor al terorismului”, acuzand in special sustinerea aratata de militiile iraniene pentru regimul presedintelui Bashar al-Assad, dar si pentru rebelii houthi din Yemen, care lupta impotriva fortelor guvernamentale sprijinite de raidurile lansate de Arabia Saudita.

Presedintele Trump a aterizat in jurul pranzului la Tel Aviv, unde a fost intampinat de catre premierul Benjamin Netanyahu inainte de a pleca cu un elicopter guvernamental spre Ierusalim.De asemenea, presedintele american a precizat ca s-a simtit incurajat de conversatiile purtate cu liderii musulmani de la un summit regional din Riad.

”Multi si-au exprimat dorinta de a ajuta sa puna capat terorismului si a radicalizarii. Multe natiuni musulmane au inceput deja sa ia masuri pentru a duce la capat acest angajament. Exista o radicalizare in crestere printre vecinii arabi, care impartasesc cauza de a respinge amenintarea reprezentata de Iran”, i-a spus presedintele republican lui Rivlin.

La Teheran, presedintele moderat a reactionat cu lansarea unor acuzatii impotriva Statelor Unite.Hassan Rohani a declarat ca nu se poate obtine stabilitate in Orientul Mijlociu fara sprijin din partea Teheranului si a acuzat partea americana de sustinerea terorismului in Siria.