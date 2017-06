Mesajul lui Donald Trump dupa atacurile din Londra. "Trebuie sa fim destepti, atenti si duri"

Primul mesaj publicat de Trump, sambata noaptea, s-a referit la terorism in general si a cerut din nou instantelor din Statele Unite sa revina asupra blocarii restrictiilor de calatorie pentru cetatenii musulmani. ”Trebuie sa fim destepti, atenti si duri. Avem nevoie ca instantele sa ne dea inapoi drepturile. Avem nevoie de restrictiile de calatorie ca un nou nivel de securitate”, a fost mesajul lui Trump. Presedintele SUA pare sa nu fi lat in considerare faptul ca si primarul Londrei, Sadiq Khan, este musulman sunnit.

Cateva minute mai tarziu presedintele a scris o postare referitoare la incidentele de la Londra: ”Indiferent ce pot face Statele Unite pentru a ajuta la Londra si Marea Britanie, vom fi acolo – Suntem alaturi de voi. Dumnezeu sa va binecuvanteze!”, a fost mesajul liderului de la Casa Alba.

Si liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, Jeremy Corbyn a scris pe Twitter. ”Incidente brutale si socante au fost anuntate in Londra. Gandurile mele sunt alaturi de victim si familiile lor. Multumesc serviciilor de interventie”, a scris Corbyn.

Cel putin doua persoane au decedat si cinci au fost ranite in cele trei incidente posibil teroriste, de sambata seara, de la Londra, sustin surse din politie citate de The Telegraph. Un microbuz de culoare alba a lovit mai multe persoane in apropierea London Bridge, un al doilea incident a avut loc in Borough Market, iar un al treilea la Vauxhall. Trei suspecti, posibil inarmati, sunt cautati de politisti.

La London Bridge o camioneta alba a intrat intr-un grup de 15-20 de oameni si cel putin sase persoane ar fi fost ranite. La volan s-ar fi aflat un barbat, iar masina mergea cu peste 80 de kilometri la ora, potrivit unui martor.

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat, dupa incidentele de Londra, ca Franta este alaturi de Marea Britanie si ca gandurile sale sunt alaturi de victime si de familiile lor.

"Franta este alaturi de Marea Britanie, astazi mai mult decat oricand! Gandurile mele sunt alaturi de victime si de familiile lor", afirma Macron, conform unei postari de pe contul de Twitter al ambasadei Frantei la Londra.

Un microbuz de culoare alba a lovit mai multe persoane in apropierea statiei London Bridge, mai multe echipaje de politie si salvare venind la fata locului si izoland zona, relateaza BBC. Un al doilea incident a avut loc in Borough Market, iar un al treilea la Vauxhall. Conform serviciilor de ambulanta, cel putin 20 de raniti au fost transportati la sase spitale.