Mesajul lui Donald Trump dupa lansarea SpaceX. Elon Musk: Ne asteapta un viitor palpitant - VIDEO

”Felicitări pentru Elon Musk şi SpaceX pentru succesul lansării #FalconHeavy. Această realizare, împreună cu partenerii internaţionali şi comerciali NASA, continuă să arate ingeniozitatea americană la superlativ” a scris Donald Trump pe Twitter.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK