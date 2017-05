Mesajul lui Donald Trump pentru Germania, dupa ce Merkel anuntase ca nu se mai poate baza pe SUA. "Foarte rau pentru noi"

„Avem un deficit comercial MASIV in relatia cu Germania, plus ca ei platesc MULT MAI PUTIN decat ar trebui la NATO si pentru aparare. Foarte rau pentru SUA. Asta se va schimba”, este postarea aparuta marti dupa—amiaza pe contul de Twitter al presedintelui Donald Trump.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mai 2017

Mesajul vine dupa ce Angela Merkel a afirmat duminica ca SUA si Marea Britanie nu mai sunt parteneri de incredere pentru Europa. “Perioada in care puteam sa depindem in totalitate unii de altii se termina. Am trait acest lucru in ultimele cateva zile”, a spus cancelarul federal la un miting electoral din Munchen.

“Noi, europenii, chiar trebuie sa ne luam soarta in propriile noastre maini”, a adaugat ea. Germania si Europa se vor stradui sa ramana in relatii bune cu SUA si Marea Britanie, dar “trebuie sa ne luptam pentru propriul nostru destin”, a insistat Merkel.

In cursul vizitei in Europa, Trump i-a criticat pe germani in fata liderilor UE. ”Germanii sunt rai, foarte rai”, a declarat Trump intr-o reuniune cu presedintii Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, Consiliului European Donald Tusk si alti oficiali de rang inalt, la Bruxelles, potrivit Spiegel. „Uitati-va la milioanele de masini pe care le vand in Statele Unite. Teribil. Vom opri asta”, ar fi spus el, potrivit unor ”participanti la reuniune”.