Mesajul lui Trump, dupa intalnirea cu Kim Jong-un: “Vom solutiona o mare problema”

”Vom soluţiona o mare problemă” şi ”o mare dilemă”, a a declarat Trump marţi, în deschiderea discuţiilor alături de anturajele ambilor lideri.

Şeful statului american a evocat realizarea unui ”enorm succes” împreună cu liderul nord-coreean şi preconizează că ”acesta va fi un succes. Se va face”, potrivit News.ro.

Kim a părut să împărtăşească optimismul locatarului Casei Albe, însă nu a răspuns concret dacă va renunţa la programul său nuclear.

Trump şi Kim au participat la o întâlnire faţă în faţă de aproximativ 35 de minute, marţi, doar în prezenţa interpreţilor.

Întâlnirea dintre cei doi a fost ”foarte, foarte bună”, a declarat Donald Trump după acest prim contact şi a dat asigurări că are o ”relaţie excelentă” cu liderul nord-coreean, relatează The Associated Press.