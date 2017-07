Mesajul pe care l-au primit toti turcii pe telefonul mobil la un an de la puci. "Este ca un cosmar"

Numerosi turci au avut surpriza - placuta sau neplacuta - sa auda sambata seara pe telefoanele lor vocea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, care le-a adresat un mesaj cu ocazia marcarii unui an de la puciul esuat de la 15 iulie, relateaza AFP.

”In calitate de presedinte, va adresez urarile mele de bine cu ocazia zilei democratiei si unitatii nationale”, declara Erdogan intr-un mesaj vocal inregistrat, au putut sa constate mai multi jurnalisti AFP. ”Implor compasiunea lui Allah fata de martirii nostri”, adauga seful statului turc, referindu-se la cele aproape 250 de persoane ucise anul trecut in timpul tentativei de lovitura de stat de la 15 iulie.

With subtitles in English, here's that remarkable Erdoğan message that people in Turkey hear whenever they make a phone call (MT @nazliavs) pic.twitter.com/J6oJXEBz1x

— JamesInTurkey.com (@jamesinturkey) 15 iulie 2017

Numai abonatii Turkcell si Vodafone, principalii doi operatori de telefonie mobila din tara, au putut sa auda mesajul, atunci cand au incercat sa sune la unul dintre contactele lor, potrivit agentiei proguvernamentale de presa Anadolu. Aceasta initiativa fara precedent a presedintiei turce a provocat o avalansa de reactiii pe retele de socializare, sustinatorii presedintelui felicitandu-se de acest demers, iar opozantii denuntand o metoda de comunicare invaziva.

”Ajunge. Acum el se baga pana si in telefoanele noastre (...). Este ca un cosmar”, a deplans un deputat din principalul partid de opozitie (CHP; social-democrat), Aykut Erdogdu. Anul trecut, in zilele care au urmat tentativei de lovitura de stat, un SMS semnat "R.T. Erdogan" a fost trimis milioanelor de turci, indemnandu-i sa cintinue ”rezistenta eroica” impotriva pucistilor.

Dupa ce a participat sambata la mai multe ceremonii la Istanbul, Erdogan a sustinut un discurs la Ankara la ora locala 2.32, exact in momentul in care pucistiii bombardau Adunarea Nationala in urma cu un an.