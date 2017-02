Mesajul premierului Grindeanu, dupa protestele din tara: "Parca incep sa devina vizibile doua tabere"

"Jocul democratic inseamna, de exemplu, motiunea de cenzura. Acest lucru se poate intampla in Parlament. Eu spun ca pe de alta parte primim foarte multa sustinere. Eu indemn la calm, cred ca escaladarea sustinerii de o parte sau de alta nu este productiva pentru Romania. Este prioritatea noastra zilele urmatoare ca bugetul sa treaca si va fi pentru noi tot acest an, astfel incat tot ceea ce ne-am propus care a fost prevazut in proiectul de buget sa putem realiza. Pentru ca, fie ca suntem de o parte sau de alta a taberelor, Romania nu merge in directia corecta. (...) Nu-mi este teama absolut deloc, vorbim de un vot care este in Parlament, la fel cum a fost si votul pentru investire, asta e un procedeu normal de a schimba guvernul", a declarat Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, "au inceput sa devina vizibile doua tabere".

"Eu am vazut ca exista incepand de ieri, parca incep sa devina vizibile doua tabere. Eu i-as indemna si pe unii si pe ceilalti la calm. Noi avem nevoie de stabilitate, avem nevoie de lucruri care sa ne uneasca. Am inteles mesajul dat de strada, tocmai de aceea am luat decizia de abroga ordonanta. Pe de alta parte, sustinatorii nostri si cei care vor sa mergem mai departe simt nevoia sa-si manifeste aceasta sustinere. Eu i-as indemna la calm pe toti si haideti sa ne vedem de ceea ce avem de facut astfel incat din partea noastra, a guvernului, sa punem in aplicare programul de guvernare. Noi am avut in urma cu cateva saptamani alegeri in care vorbim de milioane de voturi. S-a creat o majoritate in Parlament si acea majoritate sustine guvernul", a mentionat seful executivului.