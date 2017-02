Mesajul premierului Grindeanu dupa violentele din Piata Victoriei. "Manipularea atinge cote alarmante"

"Din nefericire, un protest pasnic s-a transformat, in aceasta seara, intr-unul violent. De la bun inceput, ţin sa precizez ca respect dreptul romanilor de a protesta. Traim, insa, zile in care manipularea atinge cote alarmante. Cum spuneam, din pacate, in aceasta seara, situaţia a degenerat si vorbim despre doi jandarmi şi trei protestatari raniti care se afla la spital pentru ingrijiri medicale. Fac un apel la calm şi la o informare corecta a romanilor care sunt ingrijoraţi de situaţia de astazi. Mulţumesc Jandarmeriei Romane pentru modul in care a acţionat in aceasta seara, convins fiind ca totul ar fi decurs normal daca anumite grupari nu ar fi recurs la violenta", este mesajul integral.

