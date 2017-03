Mesajul transmis de familia romancei ranite in atentatul de la Londra. In ce stare este Andreea in prezent

Victima romanca a cazut in Tamisa, dupa ce a fost aruncata in aer de masina atacatorului Khalid Masood, in vreme ce prietenul ei a scapat cu rani mai putin grave dupa atacul de la Londra, transmite BBC News.

”Familia noastra este atat de recunoscatoare salvatorilor, personalului medical si agentiilor guvernamentale care ne-au ajutat in Marea Britanie”, se arata in mesajul transmis de familia Cristea.

Andreea Cristea (29 de ani) era in vacanta cu prietenul ei, atunci cand atacatorul a intrat in trecatorii de pe podul Westminster. Familia romancei a anuntat ca aceasta ramane in stare grava, dar este in acest moment stabila.

Romanca ”beneficiaza de cea mai buna ingrijire medicala posibila. Suntem coplesiti de iubirea, sprijinul si respectul pentru Andreea noastra”.

Familia a dat publicitatii o noua fotografie cu Andreea Cristea si Andrei Burnaz. Saptamana trecuta, ambasadorul roman a declarat ca Andreea Cristea urma sa fie ceruta in casatorie in ziua atentatului de la Westminster.

De asemenea, un numar de 12 persoane sunt in continuare internate in spitalele din Londra.