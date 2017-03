Meseria in care esti platit cu 3.000 de euro pe luna, dupa ce faci un curs de 1.500 de euro. Romancele, tot mai cautate

Daca in anii trecuti doar 3 romani pe an erau angajati ca insotitori de bord, cifre recente arata ca acum sunt recrutati cate 5 in fiecare luna. Tinerii sunt incantati de idee, mai ales ca salariul poate urca pana la 3 mii de euro si, in plus, vad lumea.

O astfel de meserie se face cu zambetul pe buze, insa presupune si multa stapanire de sine. A aflat aceste lucruri si Anamaria, care are de 22 de ani. Tanara a devenit insotitoare de zbor la sugestia sotului ei.

Anamaria Kuraishi, cursanta: „Imi doresc sa cunosc o lume noua, imi doresc sa fac parte din Orientul Mijlociu, deoarece sotul meu este arab si oarecum el mi-a sugerat sa fac aceasta scoala de insotitori de zbor."

Lavinia este din Oradea, are 25 de ani si spera ca in curand o sa prinda un loc de munca la o companie aeriana din strainate.

Lavinia Sturz, cursanta: „Imi doresc o schimbare in viata, o schimbare frumoasa prin care sa intalnesc oameni frumosi si oameni cu experienta."

Tabacaru Valentin, cursant: "Nu stiu ce ar putea fi mai frumos de atat, sa muncesti si sa calatoresti in acelasi timp, un job relaxant."

In strainatate, cursurile pentru viitorii insotitori de zbor costa si 5 mii de euro, pe cand la noi nu depasesc 1500. Un motiv suficient de serios pentru multi occidentali sa vina la scoala in Romania.

Chiara Grelle, cursanta italianca: „Imi place sa calatoresc, de aceea vreau sa ma fac insotitor de zbor."

Mai nou, companiile din Orient isi doresc personal din Europa pentru ca au multe zboruri aici. Romancele sunt in avantaj pentru ca sunt frumoase, muncitoare si serioase.

Steluta Racolta, director general scoala de insotitori de bord: „Rutele europene sunt marea majoritate cu clienti europeni, care isi doresc sa aibe interfata cu insotitori de bord din Europa."

Reprezentantii firmelor de recrutari cauta tineri care cunosc foarte bine limba engleza, nu au tatuaje ori semne la vedere.

Doritorii trebuie sa aiba o minima experienta in relatiile cu clientii si sa fie prietenosi si empatici. Numai in Cluj Napoca din 2014 si pana acum in jur de 350 de tineri s-au angajat la cele peste 40 de companii aeriene din Europa si 15 din Orientul Mijlociu.