Metoda folosita de statul italian pentru a restaura obiectivele turistice. Cum poate inchiria oricine un castel

Castele, conace si manastiri aflate departe de traseele turistice clasice sunt date spre inchiriere celor care au fondurile necesare sa le restaureze.

Doritorii trebuie sa respecte, insa, o conditie. Odata restaurate, batranele constructii trebuie sa le ofere gazduire turistilor care vor sa descopere Italia rurala.

Aflat la 83 de km de Roma, castelul Blera zace in uitare. Draperiile rosii, cu stema familiei Torlonia, din artistocratia italiana, sunt printre putinele dovezi ale unei opulente demult apuse.

Interiorul a fost mutilat de cateva lucrari partiale de renovare, pe vremea cand castelul gazduia petreceri de nunta.

Elena Tolomei, edilul orasului Blera: "Ultimele tentative de restaurare i-au schimbat natura. Din fericire, structura e intacta, prin urmare, castelul poate fi readus la vechea lui glorie."

Constructia, care dateaza din secolul al 11-lea, va fi scoasa la licitatie in toamna. Nu e data spre vanzare, ci spre inchiriere pentru o perioada intre sase si 50 de ani.

Cel care vrea sa inchirieze castelul trebuie sa-l restaureze si sa-l puna la dispozitia turistilor. Amplasarea e perfecta. In mijlocul naturii, pe un vechi traseu al pelerinilor care facea drumul de la Canterbury, in Anglia, la Roma.

Roberto Reggi, directorul agentiei italiene pentru dezvoltare imobiliara: "Castelul Blera e amplasat pe drumul Via Francigena, asa ca, odata restaurat, va putea gazdui pelerinii care fac pelerinajul pana la Roma an de an sau pe cei care parcurg traseul cu bicicleta."

Autoritatile italiene vor sa incurajeze asa-numitul "slow tourism", excursii in tihna, pe trasee rurale, care le permit turistilor sa cunoasca zona zona si oamenii. S-au gandit sa imbine aceasta idee cu nevoia de a salva de la ruina proprietati valoroase, intrate in degradare.

Roberto Reggi, directorul agentiei italiene pentru dezvoltare imobiliara: "Inchiriem 103 proprietati anul acesta si la fel de multe anul viitor si in 2019. In total, sunt peste 300 de proprietati. In 2017, am primit deja 21000 de solicitari pentru primele 100 de proprietati, un numar neasteptat de mare."

Nu e vorba doar de castele, ci si de conace sau manastiri, recuperate de stat de la proprietarii care le-au lasat in paragina.