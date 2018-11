Metoda gasita de un medic din SUA pentru a transporta organele pe distante scurte

De pildă, un doctor din Maryland vrea să folosească drone pentru a transporta mai rapid şi mai uşor organele pe distanţe scurte.

Primele teste au avut rezultat pozitiv, însă, pentru a continua proiectul, medicul are nevoie de permisiunea autorităţilor sanitare americane.

Acesta este primul test la care a fost supusă dronă. Aparatul a avut misiunea de a transporta un organ. Încântat peste măsură de rezultat este chirurgul care a avut ideea acestui mijloc de transport, nemulţumit fiind de limitările sistemului clasic.

Dr. Joseph Scalea, University of Maryland Medical Center: “Mă găsesc frecvent frustrat de faptul că nu putem aduce organele la timp, fiindcă transportul e dependent de programul curselor aeriene comerciale. Nu pot să accept că doar atât putem să facem.”

Cu ajutorul unor ingineri, a adaptat o dronă cu şase rotoare ca să transporte un rinichi pe distanţa dintre două mari spitale din acelaşi oraş. Organul, care nu era potrivit pentru un transplant, a fost monitorizat cu ajutorul unui senzor care a măsurat temperaturi, intensitatea vibraţiilor şi alte aspecte ale zborului.

Dr. Joseph Scalea, University of Maryland Medical Center: “Am făcut testele într-o singură zi. Am planificat în detaliu fiecare misiune. În unele cazuri am lăsat dronă să se învârtă deasupra pentru un anumit timp şi am măsurat efectele.”

Chirurgul a depus o solicitare la Institutul Naţional de Sănătate pentru a-şi duce testele la un nou nivel: cu un organ pregătit pentru transplant. Este convins că, deşi drumul e greu, dronele sunt soluţia pentru un transport cât mai rapid de organe, pe distanţe scurte.

Dr. Joseph Scalea, University of Maryland Medical Center: “E unul din lucrurile care vor ajuta oamenii, îi vor ajuta pe americani, să îmbunătăţească rezultatele transplanturilor şi să salveze mii şi mii de vieţi.”