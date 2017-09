Mexicul este devastat! Peste 200 de oameni au murit in urma unui cutremur de 7,1 grade pe Richter. Printre victime sunt cel putin 25 de copii - VIDEO

”Doamne, Dumnezeule!”

Cutremurul a lovit la ora locala 13 si 14 minute, la o adancime de doar 50 de kilometri. Epicentrul a fost localizat in statul Puebla, dar a fost resimtit pana in capitala Ciudad de Mexico, situata la 120 de kilometri distanta. Zeci de cladiri s-au prabusit.

Multe alte constructii au fost avariate. Fragmente din fatada unei cladiri au cazut peste trecatori.

Seismul a lasat sute de mii de oameni fara curent electric. S-au produs si cateva explozii in urma ruperii unor conducte de gaz. O panica teribila a pus stapanire pe oameni. Cladirile inalte de birouri s-au clatinat ...

iar angajatii au incercat sa se puna la adapost. Apoi au iesit afara, inca tremurand de frica. Locuitorii care au scapat teferi, le-au acordat ajutor celor care au fost raniti. Imediat s-au mobilizat si salvatorii. Au cautat si printre daramaturile unei scoli, care s-a prabusit partial, strivind zeci de elevi.

”Am vazut cum cladirea s-a prabusit. Cred ca erau copii inauntru.”

Autoritatile spun ca numarul deceselor ar putea ajunge la o mie, iar pagubele vor fi de cateva miliarde de dolari.

”A fost oribil. M-am speriat groaznic. Mie mi s-a parut mai violent decat cel in noaptea de joi.”

Seismul de ieri vine la nici doua saptamani dupa un cutremur cu magnitudinea de 8,1 pe scara Richter, care a lasat in urma 90 de morti. Intamplator, tot ieri, Mexicul a trait o coincidenta dureroasa.

Tragedia s-a produs in ziua in care tara a comemorat 32 de ani de la un seism devastator in care au murit in jur de 10 mii de oameni. In plus, ieri pamantul a inceput sa se miste la doar o ora dupa ce se incheiase exercitiile in caz de cutremur, organizate in fiecare an in ziua comemorarii.