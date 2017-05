Microsoft critica guvernele pentru atacul cibernetic WannaCry asupra Windows. "E ca si cum ai fura rachete de la armata SUA"

Reprezentantii Microsoft au lansat duminica noaptea critici dure la adresa guvernelor nationale, care dezvolta si stocheaza anumite vulnerabilitati de software, precizand ca atacul cibernetic mondial din cel putin 150 de tari ar trebui sa reprezinte un apel de trezire pentru a pune capat unor asemenea practici, transmite DPA.

”Acest atac explica din nou de ce stocarea unor vulnerabilitati de catre guvernele nationale reprezinta o problema atat de mare”, a scris presedintele companiei Microsoft, Brad Smith.

De asemenea, acesta a avertizat ca ultimele atacuri cibernetice reprezinta un tipar pentru intregul an 2017.

WannaCry este cel mai amplu atac cibernetic din istorie, cu peste 200.000 de oameni si 10.000 de institutii din cel putin 150 de tari afectate la sfarsitul saptamanii trecute.

Ransomware a profitat de o bresa de securitate din Windows, sistem de operare lansat in urma cu 15 ani, dar care este folosit in continuare de un numar mare de institutii si utilizatori care nu realizeaza pericolele la care se expun.

”In mod repetat, exploatarile din mainile guvernelor s-au scurs in domeniul public si au generat daune pe scara larga. Un scenariu echivalent cu arme conventionale ar fi daca cineva ar fura rachetele Tomahawk de la armata SUA”, a precizat Smith.

Presedintele Microsoft a cerut guvernelor nationale sa trateze acest atac cibernetic masiv drept un apel de trezire pentru a nu mai stoca vulnerabilitati de software, care risca sa fie exploatate de catre hackeri.

”Aceste guverne au nevoie de o abordare diferita si trebuie sa respecte in spatiul cibernetic aceleasi reguli care se aplica armelor din lumea fizica”, a declarat Smith.

Oficial, Microsoft nu mai ofera suport pentru Windows XP, dar compania americana a lansat deja un update special pentru WannaCry. Mai trebuie, insa, ca administratorii si utilizatorii sa permita instalarea update-ului respectiv.

WannaCry este un ransomware care, la fel ca alti virusi de acest gen, preia controlul asupra fisierelor de pe calculatoarele infectate si le cripteaza. Pentru eliberarea datelor, se cere o recompensa – in acest caz 300 de dolari platiti in Bitcoin. In ciuda amplorii fara precedent, expertii in securitate cred ca atacatorii au produs doar 20.000 de dolari pana acum, ceea ce poate sugera ca nu beneficiul financiar sta la baza acestui atac.

Intre timp, expertii in securitate cibernetica au avertizat ca aceste atacuri cibernetice ar putea sa continue.

Atacul cibernetic s-a soldat cu peste 200.000 de victime in cel putin 150 de tari, potrivit Europol.

Potrivit Europol, numarul victimelor ar putea sa creasca luni, dupa ce oamenii se intorc la munca si isi pornesc computerele.

Acest atac, care a inceput vineri, a afectat, intre altii, spitale britanice, constructorul francez de automobile Renault, sistemul bancar rus, grupul american FedEx sau universitati din Grecia si Italia.