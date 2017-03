Mihail Gorbaciov a implinit 86 de ani. El a primit felicitari de la numerosi politicieni rusi, dar si de la Vladimir Putin - VIDEO

Anterior, Gorbaciov l-a criticat pe Putin pentru politica interna, dar l-a laudat pentru actiunile pe plan extern. Anul trecut, fostul lider sovietic a primit iterdictia de a intra timp de cinci ani in Ucraina pentru ca a sustinut anexarea Crimeii.

In ultimii ani, Gorbaciov a avut mai multe probleme de sanatate, iar in 2016 a suferit o interventie chirurgicala. Mihail Gorbaciov a condus Uniunea Sovietica din 1985 pana in '91. El este cunoscut pentru reformele sale care au dus la incheiera Razboiului Rece si la prabusirea URSS. In 1990, Mihail Gorbaciov a primit Premiul Nobel pentru Pace.