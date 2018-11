Mii de angajati Google din toata lumea au oprit lucrul si au iesit din birouri in semn de protest

Mii de angajaţi ai Google de pe tot mapamondul au oprit lucrul şi au ieşit din birouri în semn de protest.



Au recurs la acest gest pentru că sunt nemulţumiţi de felul în care compania tratează acuzaţiile de abuz şi hărţuire sexuală.



Protestatar: “E despre lupta împotriva abuzurilor şi hărţuirii cărora le cad victime femeile şi angajaţii indiferent de gen, rasă, orientare sexuală, vârstă, naţionalitate, pricepere şi tipul slujbei.”



Mii de angajaţi şi-au părăsit birourile din Tokio, Singapore, Londra, Zurich, New York şi alte oraşe în semn de protest faţă de practica Google în caz de abuz sau hărţuire sexuală.



Protestatar:“Vreau ca Google să ia în serios acuzaţiile de hărţuire sexuală şi să ia măsurile necesare, nu să bage problemele sub covor.”

Protestatar: “Fiecare persoană care munceşte la Google e membru al comunităţii noastre şi merită să fie respectat, protejat şi să se simtă în siguranţă la locul de muncă.”

Protestatarii au cerut şi oprirea practicii cunoscută drept “arbitraj forţat”, prin care acuzaţiile de hărţuire sau abuz sunt soluţionate în interiorul companiei. Angajaţii cedează pe această cale dreptul de a se adresa justiţiei.

Protestatar: “Lucrez la Google de şapte ani. Am fost victima hărţuirii sexuale şi a discriminării sexuale şi am fost obligată să apelez la arbitrajul intern. Am blocat anumite amintiri de atunci. Nu vreau să mai treacă şi alţii prin asta.”

Nemulţumiri erau de multă vreme, însă au dat în clocot după un articol publicat în New York Times. Jurnaliştii au dezvăluit că, în ultimii ani, Google a acoperit cazuri de hărţuire sexuală în care erau implicate persoane cu funcţii înalte în cadrul companiei.

Mai mult, unul dintre cei vizaţi a părăsit firma, primind 90 de milioane de dolari - ca plata compensatorie. Şi asta în ciuda faptului că, după cum chiar Google recunoaşte, era ţinta unor acuzaţii “credibile” de comportament sexual indecent. Cel în cauză a declarat că este nevinovat.