Mii de lampioane s-au vazut pe cerul din Taiwan: oameni veniti din diferite tari si-au scris dorintele pe felinarele din hartie si le-au lansat spre cer - VIDEO

A fost o noapte alba la Taipei, unde mii de lampioane au fost lansate simultan spre cer. Nu inainte ca oamenii sa-si scrie dorintele pe felinarele din hartie, in speranta ca in acest an se vor indeplini. Unii au avut ghinion – cateva lampioane au luat foc, insa asta nu a stricat sarbatoarea. La eveniment au participat, evident, localnicii, dar si o multime de turisti.

”Am aflat despre acest festival pe internet si am fost curios. Pentru ca am venit aici in vacanta, am vrut sa aflu mai multe despre lucrurile care pot fi interesante.”

Festivalul lampioanelor a incheiat seria de ceremonii dedicate Anului Nou chinezesc.