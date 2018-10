Mii de oameni au iesit pe strazile capitalei Ingusetiei. Acestia au protestat impotriva transmiterii unei parti din teritoriul tarii, Ceceniei

Miile de manifestanti au protestat impotriva controversatei intelegeri de schimbare a granitei cu Cecenia. Oamenii s-au adunat in fata cladirii parlamentului, in care deputatii se adunasera pentru a aproba decizia luata de liderii celor doua tari si anume de a face un schimb reciproc de terenuri.

La un moment dat, presedintele Ingusetiei a iesit in fata multimi care a aruncat in el cu sticle. Atunci bodyguarzii acestuia au lansat mai multe focuri de arma in aer, iar seful statului a fost nevoit sa plece.

Mai tarziu a fost anuntat ca 17 deputati din 25 au votat pentru schimbarea granitei cu Cecenia. Astfel, Ingusetia si Cecenia urmeaza sa faca schimb de teritorii cu suprafete egale. Cetatenii Ingusetiei protesteaza insa din motiv ca regiunea transmisa Ceceniei este bogata in resurse petroliere, iar in schimb ei vor primi un teren sarac in resurse naturale.