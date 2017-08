Mii de oameni au mers la Bristol ca sa vada cum aerostatele plutesc deasupra pamantului, iar seara au urmarit un impresionant joc de lumini - VIDEO

Zeci de mii de turisti aleg sa mearga in aceste zile in orasul Bristol. Ei sunt curiosi sa vada marea de baloane, care acopera cerul. La festival s-au adunat piloti profesionisti din toata lumea. In total, la eveniment participa 130 de aerostate de diferite forme si dimensiuni. Spectatorii au asteptat cu nerabdare lasarea intunericului, pentru ca atunci a inceput un show de lumini.

Festivalul de la Bristol a inceput inca de joi, iar in acest timp curajosii au incercat un zbor deasupra pamantului. Festivalul, care este la a 39-a editie se va incheia maine. Organizatorii se asteapta ca si in acest an, evenimentul sa atraga jumatate de milion de turisti din intreaga lume.