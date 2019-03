Mii de oameni au protestat in Rusia fata de noua lege a internetului. Documentul cere ca toate site-urile rusesti sa stocheze informatiile doar pe servere din tara: „E o cenzura totala” - VIDEO

Peste 15 mii de oameni au luat parte la protestul pentru libertatea internetului, potrivit unui grup activist. In acelasi timp, ministerul rus de interne spune ca protestatari au fost mult mai putini, in jur de 6500.

„Practic se instaleaza un gen de cortina de fier in internet, ceva de genul firewall-ului chinez. In caz de necesitate, pot in orice moment sa apese butonul rosu, si sa ingradeasca, sa interzica iesirea din zona retelei ruse de internet in alte zone a retelei, asa sa spunem, internationale.”

Salveaza Rusia, Salveaza internetul scria pe pancartele manifestantilor, printre care au fost politicieni si jurnalisti. Protestul a fost organizat impotriva legii de protejare a retelei ruse de internet, pe care parlamentul rus a votat-o in prima lectura in februarie. Documentul obliga toate site-urile rusesti sa stocheze datele doar pe servere aflate pe teritoriul Rusiei. Astfel, reteaua rusa de internet ar putea in orice moment sa se separe de cea globala.

Autoritatile explica decizia prin necesitatea de a avea o retea functionala in cazul unor amenintari din exterior. Protestatarii o vad ca pe o tentativa de control a continutului online si izolare a tarii de restul lumii.

„Mai intai au facut o televiziune mincinoasa, iar cand oamenii, mai ales tineretul, s-au mobilizat si au trecut pe internet, ei nu mai au alta solutie decat sa faca o retea de internet absolut mincinoasa.”

„Este o cenzura, este un fel de interdictie pentru pareri diferite, sunt amenzi. Eu cred ca rusii trebuie sa fie liberi, si sa aiba dreptul de a-si exprima liber opiniile.”

In urma protestelor de la Moscova au fost retinute 28 de persoane, printre acestea si minori.