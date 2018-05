Mii de oameni au protestat in Sao Paulo. Acestia au cerut autoritatilor sa le ofere un loc de trai, dupa ce cladirea parasita in care locuiau a luat foc si s-a prabusit - VIDEO

Aseara, mii de persoane s-au adunat in locul unde acum 2 saptamani un zgarie nori unde locuiau a luat foc si s-a prabusit. Oamenii au aprins lumanari in memoria victimelor, numarul exact al carora nu se cunoaste nici pana in prezent. Oamenii locuiau acolo ilegal, asa ca nimeni nu a dus nici o evidenta despre numarul celor care se aflau in interior.

“Cei care ocupa astfel de cladiri, nu au nici o vina. Ii rugam pe cei de la guvernare sa investeasca intr-un proiect de locuinte sociale. Atata timp cat autoritatile nu ne dau asta, noi vom continua sa ocupam orasul Sao Paulo.”

Oamenii spun ca isi doresc doar un acoperis deasupra capului, pe care sa-l numeasca acasa.

“Noi luptam pentru ceea ca sa putem sa ne asezam la o masa si sa discutam ca niste oameni problema noastra. O simpla semnatura a presedintelui ar putea schimba totul.”

Autoritatile spun ca numarul persoanelor declarate disparute depaseste cifra 50. De doua saptamani, muncitorii cauta prin ruinele cladirii, iar zilele trecute a fost gasit un al doilea cadavru. Oficial, exista 2 persoane decedate.

Guilherme DERRITE, PURTATR DE CUVANT POMPIERI, SAO PAULO: “Am gasit parti dintr-un corp uman, mai multe oase.”

Incendiul a izbucnit in prima zi din luna mai chiar in centrul orasului Sao Paulo. Flacarile au cuprins mai intai o cladire si s-au extins si la un zgarie nori parasit amplasat alaturi. Dupa ce a ars pret de cateva ore, edificiul s-a prabusit.