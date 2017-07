Mii de oameni au protestat pe strazile Londrei impotriva politicii de austeritate si a noului guvern format dupa alegerile de luna trecuta - VIDEO

La o luna de la alegeri, guvernul condus de Thersa May este contestat in strada. Mii de oameni au cerut ieri demisia premierului, fiind nemultumiti de masurile de austeritate promovate de conservatori. Manifestantii au marsaluit pasnic pana in fata Parlamentului.

La miting a participat si liderul Partidului Laburist aflat in opozitie. El si-a anuntat intentia de a organiza noi alegeri anticipate, pentru ca partidul sau sa preia guvernarea. In timpul protestului, participantii au tinut un minute de reculegere in memoria celor 80 de oameni care au murit in incendiul de la Grenfell Tower.